Lo más importante es restaurar mi imagen con la afición del América: Juan Carlos Osorio

Este viernes, 14 de enero, se habló en Blog Deportivo sobre las recientes declaraciones del técnico del América de Cali, Juan Carlos Osorio, y la polémica que se ha generado alrededor de los fichajes del cuadro ‘Escarlata’ y su posible disgusto con el presidente del club.

“Está claro que, por una decisión del club, las incorporaciones las hace el comité deportivo al cual no pertenezco, trato de adaptarme a las decisiones de ellos porque por encima de todo está el propósito y compromiso de ganar y ojalá jugando bien”.

Osorio aclaró que no se ha opuesto a ninguna de las contrataciones porque “aunque no han sido jugadores que yo he pedido, cumplen con los requisitos más importantes, en primer lugar, que sean colombianos, porque apoyo al 100% el talento colombiano”.

Por otro lado, Osorio declaró que su continuidad no está asegurada pero que por decisión propia decidió continuar en el proyecto.

“Sigo ilusionado, América es un gran club, con historia y voy a dar mi 100% por ganar un título, este es mi compromiso y es lo único que yo puedo controlar, mis decisiones”, expresó.

Sobre la hinchada del América de Cali, con la que ha tenido evidentes diferencias, el técnico colombiano fue claro al decir que, “para mí lo más importante es restaurar la imagen mía con la afición americana, si decido quedarme en el fútbol colombiano es porque estoy convencido que con los jugadores que hay podemos competir de muy buena manera, corregir algunos errores que yo he cometido en el torneo anterior y tratar de ganar”.

Escuche la entrevista en el audio adjunto: