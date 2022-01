Tras las revelaciones hechas por el periodista deportivo Esteban Jaramillo sobre la ruptura de las relaciones entre el club de fútbol colombiano Once Caldas y el Gobierno de Caldas, incluida la licorera, que ha sido tradicional patrocinador del equipo de Manizales, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el autor de la noticia para entregar más detalles.

Según informó el periodista, el máximo accionista del Once Caldas, Jaime Pineda, lo llamó para contarle que había tomado la decisión de revocar un vínculo comercial que tenía con la Industria Licorera de Caldas.

“Yo quería saber qué era lo que había pasado y supe que ellos habían comprometido la principal publicidad del Once con la licorera, con pago de por medio de 1.300 millones de pesos, pero apareció BetPlay y parece que no hubo un cumplimiento de parte del Once para la licorera”, comentó Jaramillo.

Rotas relaciones @oncecaldas gobierno caldas, incluida licorera. El equipo desde hoy se llama ONCE DAF DE LA MONTAÑA. Kenwort pagará un nuevo delantero. — Esteban Jaramillo O (@estejaramillo) January 13, 2022

Además, aseguró que muchas personas lo han llamado para cuestionar la veracidad de la noticia o para desvirtuar la información que entregó. “Yo lo que hago es informar (…) Hay quienes publican el mismo trino que yo pongo en redes; Facebook, listas de difusión y demás y no dan crédito, pero cuando pretenden rectificar, ahí si me lo dan”.

Jaramillo también contó que, cuando Pineda se comunicó con él, le aseguró que iba a cambiarle el nombre al equipo a Once DAF. “Me sorprendió porque yo no sé qué significa DAF y le pregunté y me dijo que esos son camiones europeos que iba a imponer en Colombia”, añadió.

Cabe recordar que el equipo de Manizales ha tenido varios nombres a través de los años por sus distintos patrocinadores. Entre ellos: Once Phillips, Varta Caldas, Cristal Caldas.

A mí no me extraña que él (Pineda) llame al equipo Kenwort de la Montaña, porque hace dos años me dijo que así lo iba a llamar y no me molesta que el color sea rosado como la Pantera Rosa o negro como los árbitros; me importa que el equipo se revitalice económicamente

Sin embargo, el riesgo que advirtió es que pueda llevarse al equipo de la ciudad “para Itagüí, que es lo que todo el mundo teme, porque lo ha llegado a decir por ahí en tragos”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: