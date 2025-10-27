"Los jugadores leyeron muy bien el partido": DT de Nacional tras golear en el clásico

Atlético Nacional firmó una de sus mejores presentaciones del semestre al golear 5-2 a Independiente Medellín en el clásico paisa por la jornada 17 de la Liga BetPlay. Tras el triunfo, el técnico Diego Arias destacó la inteligencia táctica de sus dirigidos y la capacidad para interpretar los momentos del juego.

“Todos dependemos de la inteligencia de los jugadores, que logren interpretar bien”, señaló Arias en Blog Deportivo de Blu Radio. El estratega valoró la lectura colectiva del equipo y aseguró que el mérito principal fue de los futbolistas. “Nosotros hacemos ajustes, pero si el jugador no está dispuesto o no comprende la información, de nada serviría. Los jugadores leyeron muy bien el partido”, enfatizó.

El entrenador explicó que el inicio contundente, con dos goles rápidos, marcó el rumbo del encuentro. “Los partidos tienen momentos que condicionan. Afortunadamente pudimos lograr dos goles rápidos y esos espacios quedaron más en evidencia, por la estructura y por haber estado arriba todo el tiempo”, comentó el DT, quien también reconoció que el rival “lleva mucho tiempo en esta estructura, incluso desde Pereira, donde quedaron campeones”.

Arias también elogió la labor arbitral de Wilmar Roldán, quien condujo el compromiso con serenidad. “El árbitro logra administrar muy bien el partido, su arbitraje fue muy bueno, más allá de que pueda acertar o no. Muchas veces se evalúa solamente el contacto y eso termina generando expulsiones que se tiran un partido”, apuntó el entrenador.



Finalmente, el técnico resaltó la influencia de Jorman Campuzano y Matheus Uribe en el equilibrio del equipo. “Constantemente están identificando qué necesita el equipo, especialmente en el momento defensivo. Tienen la capacidad para defender con compromiso, pero también calidad para atacar y llegar a posición de gol”, concluyó Arias.