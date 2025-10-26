Atlético Nacional vs. Medellín: vea EN VIVO, gratis y online el clásico paisa por Liga

Reto difícil tendrá Diego Arias al mando de Atlético Nacional HOY domingo, 26 de octubre, en el marco del clásico paisa frente a Independiente Medellín por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II. Será el primer gran partido que tendrá el técnico antioqueño, como antesala también de la semifinal que disputará de la Copa BetPlay contra América de Cali.

El cuadro verdolaga no viene jugando del todo bien, pese a que ha obtenido resultados positivos. Pero la situación se complica por el caso del DIM es todo lo contrario, pues los hombres de Alejandro Restrepo viven un gran momento, no solo de resultados favorables, sino acompañado de un buen fútbol en cada uno de los partidos que ha disputado en los últimos días.

Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional HOY vs. Independiente Medellín por la Liga BetPlay?

¿A qué horas juega Atlético Nacional HOY vs. Medellín?

Este duelo del clásico paisa se encuentra programado para las 6:30 de la tarde de este 26 de octubre. El juego se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, como antesala del cierre de este semestre de la Liga BetPlay 2025-II que promete ser algo apasionantes.



Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. DIM