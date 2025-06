Los posibles destinos de Marino Hinestroza, ¿qué dijo sobre su futuro?

Doble derrota para Atlético Nacional en la noche de este 16 de junio, no solo por caer 1 a 0 contra Millonarios, sino porque varios futbolistas dejaron entredicha su continuidad y encendieron alarmas en la afición de cara al próximo semestre de qué estará en la cancha, en especial porque uno ha sido una de las principales figuras: Marino Hinestroza.

“Tenemos mucha pena, personalmente muy dolido y siento lo mismo que ellos (hinchas) porque desde que llegué acá lo que hice fue amar a la institución, porque hicieron cosas que nadie se atrevió a hacer e hice cosas por ellos que en verdad me doy cuenta (…) No sé si me destino sea seguir aquí, pero si no lo es solo queda darles las gracias, estamos agradecido con la ciudad y la hinchada porque solo recibí cariño desde que llegue aquí”, dijo el futbolista en zona mixta del partido.

Palabras que fueron tomadas como una despedida por parte del volante verdolaga tras varios meses en el equipo paisa. En especial porque, según algunos medios, existen tres posibles destinos para Hinestroza en el próximo semestre. Gremio, Botafogo y Boca Juniors.

Lo que se sabe del interés de Gremio, Botafogo y Boca Juniors

Varios periodistas, cercanos al club paisa, aseguraron que el club solo dejaría salir a Hinestroza por una cifra igual o superior a los 8 millones de dólares, una cifra que, al comienzo, parecía imposible para muchos equipos, pero que tendría tres interesados dispuestos a pagarlos para contar con el también futbolista de la Selección Colombia.

El primer y gran interesado sería Boca Juniors, que, tras la llegada de Miguel Ángel Russo al club, el técnico habría pedido a Riquelme la llegada del volante al conjunto xeneize y su aporte sería crucial en sus objetivos, por lo que, según medios en Argentina, los bosteros estarían dispuestos a pagar lo que pide Atlético Nacional.

Mientras que en el caso de los clubes de Brasil sería más fácil, pues el poder económico en esta liga le permite hacer gasto y la proyección del volante encaja en los planes de Gremio y Botafogo.

