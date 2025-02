Luis Fernando Suárez revela qué le dijeron a Rubilio Castillo: "Me duele el país"

El técnico del Deportivo Pereira, Luis Fernando Suárez, reveló en la rueda de prensa qué dijo el jugador de Once Caldas Joel Contreras a su delantero Rubilio Castillo, en un nuevo caso de racismo en el fútbol colombiano que mancha la liga.

Vale recordar que, por esta palabra, el atacante, quien hace parte de las convocatorias de la Selección de Honduras, terminó llorando y tuvo que ser consolado por sus compañeros, mientras el público del estadio Palo Grande aplaudía a Contreras cuando fue sustituido, en un acto de "validación" por el hecho de racismo denunciado.



¿Qué le dijo Contreras a Rubilio Castillo?

De acuerdo con el entrenador, quien también fue seleccionador de Honduras, el jugador del blanco blanco le dijo "pareces un simio". Ante esto, Suárez cuestionó la sociedad colombiana, el comportamiento de los seguidores del Once Caldas, pues para él esto es un reflejo de lo que sucede en el país.

"Tengo dolor de país. Veo al público aplaudiendo la salida del chico (Contreras) como si hubiera hecho lo mejor (...) Llega este chico y le dicen: 'Eres un simio". Dios mío. ¿En qué país estamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros?", cuestionó, al mismo tiempo que expresó que, lamentablemente, no pasará nada con este caso, pues "todo seguirá", se olvidará y se hablará más del resultado del clásico del Eje Cafetero.

La decepción y tristeza que reflejó el entrenador del Pereira llegó al punto de "pedirle excusas a Honduras" por lo sucedido, pues comentó que tiene una gran relación con ese país luego de dirigir la selección nacional y rechazó, nuevamente, lo sucedido.

"Yo amo a Honduras, es un país que me trató bien (...) Espero la gente de Honduras acepte mis excusas, que me perdonen, que perdonen al país por situaciones que no deben haber ocurrido. Estamos perdiendo el país, me da mucha tristeza esto", añadió.

Asimismo, el jugador Yesus Cabrera, quien también asistió a la rueda de prensa, envió un mensaje de solidaridad a su compañero y rechazó lo ocurrido contra el hondureño.

Por el momento, se desconoce si el Pereira interpondrá algún recurso legal ante la Dimayor que acarree una sanción contra el Once Caldas.