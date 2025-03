Luis Fernando Suárez se quebró al recordar a 'Piripi' Osma: "Me hizo mejor entrenador"

La noticia del fallecimiento de Armando 'Piripi' Osma ha conmovido al mundo del fútbol colombiano. En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el técnico Luis Fernando Suárez compartió emotivas palabras sobre quien fuera su asistente y amigo.

"Era un tipo incansable en el trabajo, todos los días llegaba con cosas que hacer. Había que decirle a veces que parara, en ese sentido no dejaba de mirar cosas diferentes, nuevas", recordó Suárez, destacando la dedicación de Osma en el campo profesional.

El entrenador resaltó la importancia de contar con alguien que le desafiara intelectualmente en su labor: "Aprendí que no necesito un asistente que me diga siempre sí a todo, él cuando no le sonaba algo me lo decía, con argumentos necesarios. Alguien que me dijera que no, eso fue importante, eso es diferente, es el mejor asistente que uno puede tener. Me hizo mejor entrenador".

Suárez también recordó la pasión y temperamento del santandereano: "Tenía un genio increíble, espectacularmente santandereano. Yo lo tenía que atemperar, diciéndole que no se le saliera el santandereano, se alborotaba fácilmente, pero me impactó que era un gran trabajador, tenía ese empuje del santandereano, uno muy bueno", agregó.

La relación entre ambos trascendió lo profesional y se convirtió en una amistad. "De vez en cuando charlábamos, quedamos con una relación. Me llamó y me dijeron que me echaron del Cali, diciéndome que sabía que no tenía asistente y que, si quería, estaba listo para trabajar conmigo", recordó Suárez.

Uno de los recuerdos más entrañables de Suárez con el 'Piripi' fue su rutina de los viernes: "Nos íbamos a un supermercado a comprar unas cosas y nos poníamos a charlar en la habitación del 'Piripi'. Él hacía la comida y partía el sanduche. Hablábamos de fútbol desde las 7 hasta las 11 o 11:30 de la noche. Fueron los mejores momentos para mí. Lo que él hablaba de fútbol era espectacular, no lo puedo olvidar", contó.

El técnico también recordó los momentos duros y las alegrías que compartieron, especialmente en el camino hacia el Mundial de 2006. "Si no hubiera sido por las derrotas y los fracasos, no habríamos llegado a jugar un Mundial en 2006. Hablé con él hace como 10 días, fue una posibilidad mía para ser asistente en el Pereira", señaló.

Finalmente, Suárez se mostró conmovido al recordar las emociones vividas junto a Osma: "Lloramos cuando clasificamos al Mundial, pero también por circunstancias difíciles. Aunque estoy recordando más las tristes que las alegres, y no debería ser así", concluyó.