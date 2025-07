Ni Barcelona ni Bayern, este equipo pagaría 100 millones de euros por Luis Díaz

La novela Luis Díaz continúa y, por ahora, parece no llegar a un punto final, pues desde los rumores de su continuidad en el Liverpool hasta el interés de diversos clubes que no han logrado llegar a un acuerdo con el conjunto de Anfield Road, por lo que no se sabe qué pasará en el futuro del colombiano.

Se sabe que, hasta el momento, el Liverpool ha recibido ofertas formales por parte del FC Barcelona y el Bayern Múnich, que son los dos clubes más interesados en contar con el colombiano para la próxima temporada, pero lo puesto sobre la mesa no ha gustado en Merseyside, rechazando contundentemente el precio ofrecido, sin embargo, habría un club dispuesto a meterse en la pelea y pagar los 100 millones de euros que piden.

El club que pagaría lo que piden por Luis Díaz

El reconocido diario Marca dio detalles en torno al futuro del colombia, informaron que el Bayern Múnich presentó una oferta formal de 52 millones de euros por el fichaje del futbolista, mientras que el Barcelona algo sobre los 40 millones, siendo el primero en bajarse de la puja y mirar a Rashford como alternativa.

Pero desde Arabia Saudí llegó un club con la disposición no solo de llevarse a Días, sino de pagar incluso más de lo que pide el Liverpool por el colombiano: el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

"El jugador colombiano del Liverpool Luis Díaz ha iniciado negociaciones para una transferencia a Al-Nassr durante la actual ventana de transferencias de verano, ya que el club busca fortalecer sus filas con múltiples fichajes para abordar las deficiencias del equipo", explicaron en el medio mencionado.

¿Y Liverpool?

La postura del club con Díaz ha sido clara y es que no saldrá por menos de lo que piden, pero tampoco se habla de una posible renovación de contrato en donde se mejoren sus condiciones a estas alturas, pero lo cierto es que la novela seguirá en las próximas semanas.

Algunos especulan que, en los próximos días, tanto Bayern como Barcelona podrían hacer una última oferta algo mayor para intentar convencer a los ‘Reds’ de Merseyside.