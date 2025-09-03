Publicidad

Ni Juan Cruz Real ni David González, este podría ser el nuevo técnico del América

El objetivo de la dirigencia del cuadro escarlata sería que el nuevo técnico cuente con una amplia experiencia internacional, esto para buscar logros lo más pronto posible.

Juan Cruz Real, David González y América de Cali.jpg
Ni Juan Cruz Real ni David González serían técnicos del América //
Fotos: AFP, Millonarios y América
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 07:16 p. m.

El paso de Gabriel Raimondi por el América de Cali fue tan corto, que ni tiempo le dio a la afición de dar un criterio de su estilo táctico ni su relación con el plantel profesional. Desde entonces, el club comenzó a buscar el reemplazo para obtener buenos resultados pronto en la Liga BetPlay.

El primer nombre en aparecer fue el de Juan Cruz Real, que es un viejo conocido en la institución, incluso, campeón con ella durante la pandemia, interés que el propio entrenador confirmó y dijo que había una negociación avanzada, pero en medios locales e hinchas comenzó a surgir la posibilidad de David González, que hace poco salió de Millonarios por malos resultados.

Sin embargo, nueva información da cuenta de que ni el uno ni el otro sería el elegido para dirigir a la ‘mechita’, sino que la opción real llegaría desde el sur del continente: Gustavo Quinteros, que ha sido técnico de grandes clubes y selecciones en todo el mundo.

“Es el ‘Plan A’ de #América. El DT argentino está en diálogos y es el “tapado” de la dirigencia. Buscan aclarar posturas pronto: importante el proyecto deportivo y la parte económica”, reveló el periodista Pipe Sierra.

america-de-cali-raomindo.jpg
Raimondi deja de ser técnico del América.
Foto: América de Cali.

Él es Gustavo Quinteros, el posible técnico de América de Cali

A sus 60 años, Quinteros ha construido una extensa y rigurosa hoja de vida en el mundo del fútbol. Comenzó como entrenador en Blooming de Bolivia y a lo largo de su carrera ha estado en San Martín (Argentina), Bolívar y Oriente Petrolero (Bolivía), Emelec (Ecuador), Al-Nassr (Arabia Saudí), Universidad Católica (Chile), Tijuana (México), Colo Colo (Chile), Vélez (Argentina) y Gremio (Brasil), además de las selecciones de Bolivia y Ecuador.

En total ha dirigido 725 partidos a lo largo de su carrera con un rendimiento de 59.54 %, de un saldo de 375 victorias, 170 empates y 180 derrotas. En cuanto a títulos, obtuvo la liga de Argentina con Vélez en 2024, la liga chilena con Colo Colo, la liga ecuatoriana con Emelec y la boliviana con los tres clubes que dirigió.

Gustavo Quinteros.jpg
Gustavo Quinteros //
Foto: AFP

