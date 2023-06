"No estoy preocupado": Autuori analizó su posibilidad de clasificar a la final de la Liga BetPlay

Este sábado, 17 de junio, los cuadrangulares de la Liga BetPlay llegan a su final y se conocerán a los dos equipos que disputarán los últimos 180 minutos del fútbol profesional colombiano. Con vida está Atlético Nacional, que recibe en casa al Deportivo Pasto.

En rueda de prensa, el técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori, analizó las posibilidades que tiene el equipo de estar en la final de la Liga BetPlay. Asimismo, el timonel brasileño aseguró que si los verdolagas no están en la final es por culpa de sus propios errores.

"Nosotros no estamos clasificados a la final, por errores nuestros. Tuvimos la oportunidad de sacar adelante todos los partidos. Hemos tenido algunas dificultades con algunos partidos no los hemos terminado con once jugadores, eso también es una dificultad. Sabemos que cometemos errores, pero tenemos que trabajar para que se pueda mejorar", manifestó el brasileño.

De ganar ante Deportivo Pasto, Atlético Nacional tendrá que esperar que Alianza Petrolera no logre su victoria con Águilas Doradas: "Nuestro tema es muy claro y ahorita no tiene nada que ver con la creación de jugadas. Deberíamos haber producido más goles, por lo general. Pido un poco más de jugadas ofensivas, pero pues estamos ahí", dijo Autuori.

Sobre la posibilidad de que el técnico de Águilas Doradas juegue con la sub-20, Autuori aseguró "no estar preocupado", porque se mantiene en sus ideales no como profesional ni como persona, los cuales se basan en creer en la dignidad y las buenas intenciones de las personas.

"Águilas es un equipo fuerte que tiene profesionales de otro nivel. Y seguramente va a ser un partido que va a tener mucha calidad. Yo no estoy preocupado por ese partido", puntualizó.

El duelo entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto será este sábado, 17 de junio, en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, a partir de las 8:00 de la noche.

