"Nos complace mucho darle continuidad": presidente de Millonarios tras renovación de Alberto Gamero

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, reveló en Blog Deportivo detalles de lo que fue el proceso de negociación que terminó con la renovación, por tres años, del técnico samario Alberto Gamero, quien estará vinculado al equipo embajador hasta 2026.

De acuerdo con lo explicado por Camacho, la idea del club era no presionar a Gamero "porque tenía espíritu de continuación". Además, aseguró que el equipo albiazul está complacido "de darle continuidad" a todo el proyecto que, según él, están trabajando a largo plazo.

Millonarios, complacido con la renovación de Gamero

"El profe básicamente le gustaba mucho masticar las ofertas, revisarlas. No queríamos presionarlo, porque tenía espíritu de continuación. Nos complace mucho darle continuidad a todo lo que estamos trabajando", señaló el directivo de Millonarios.

Además, de acuerdo con Camacho, lo que terminó por convencer a Gamero de extender su vínculo con Millonarios fue, tanto la remuneración, que "es muy importante para cualquier profesional", como "el proyecto a largo plazo" en el que estratega samario "está muy a gusto".

Igualmente, el presidente de Millonarios reveló que Gamero, en su contrato, "tiene una serie de estímulos para trabajar al unísono por todos los objetivos". Sin embargo, afirmó que "eso no es lo que lo motiva" para quedarse en el equipo, como sí lo hace el "plan coherente de trabajo a largo plazo" que tiene la institución.

"Que él pueda trabajar tranquilo va a ser muy importante para nuestra institución. Hay que darle oportunidad a los técnicos de mostrar sus habilidades, no qué pasa en el siguiente partido, sino en la próxima temporada", aseveró.

Millonarios seguirá apostándole a la cantera

Por otra parte, en referencia al papel que tendrán los jugadores de las divisiones inferiores en el plantel profesional, Camacho afirmó que "la mezcla seguirá siendo así", entre juveniles y experimentados, pues considera, además, que "el equipo tiene que estar muy consolidado para la Libertadores", motivo por el que pondrán "un pie en el freno" respecto a las ofertas de compra que seguramente recibirán por algunas futbolistas.

Millonarios avanza en la renovación de Álvaro Montero

Otro tema al que se refirió Camacho fue el arquero de su equipo, Álvaro Montero, con quien aseguró no estar "casi sin diferencias". Eso sí, explicó que el proceso de renovación de él en particular "se irá perfeccionando" a lo largo de los tres meses que le restan al año", pues "no hay que meter presión innecesaria para que no puedan reflexionar".

¿Por qué están escasas las camisetas de Millonarios?

Finalmente, sobre el agotamiento de las camisetas del equipo en las tiendas patrocinadora de la marca, el máximo directivo del club bogotano señaló que es verdad que está complicado conseguir las unidades, debido a que "a veces los pronósticos de venta son superados por la realidad", como les sucedió. Eso sí, prometió, teniendo en cuenta la información recibida por parte de la marca, que "la semana entrante llega un volumen importante de camisetas" con las que el club salió campeón el semestre anterior.