¿Se va Marmolejo de Santa Fe? El portero habla de su futuro en Bogotá

No para la celebración en Bogotá tras el triunfo de Independiente Santa Fe en la gran final de la Liga BetPlay 2025-I, el cuadro cardenal bordó la decima estrella en el escudo y se clasificó para la Copa Libertadores 2026, pero esto gracias a dos futbolistas que fueron clave en este título: Hugo Rodallega y Andrés Mosquera Marmolejo.

“Significa mucho. Nada me va a quitar la felicidad que me da conseguir esta estrella con Santa Fe, por todo lo que había pasado, perder esa final con Santa Fe y tres finales con Medellín, entonces tenía esa sensación que no se daba. Entonces conseguir la 10 con Santa Fe es muy lindo e importante para mi familia y mi carrera”, dijo el portero cardenal en diálogo con RecapBlu sobre este triunfo en la gran final.



¿Se va de Santa Fe? Ojo, Marmolejo habla del futuro

El golero fue fundamental en el equipo cardenal para alcanzar esa anhelada estrella 10 y sus atajadas dejaron con vida al club en los 180 minutos, esperando que diera tranquilidad en el ataque el delantero Hugo Rodallega, quien lo hizo de forma correcta.

Por supuesto, su gran nivel ha generado interés en sus servicios y, según él, sí habría algunas llamadas por parte de algunos equipos para poderlo sumar. Sin embargo, fue tajante y dijo que “quiere seguir en Santa Fe”.

“Tengo un año más de contrato con Santa Fe. Llamadas siempre han estado ahí, pero ya está todo en la voluntad de la directiva de Santa Fe de seguir o si tomarán algún negocio. Por mi parte, feliz de estar aquí y si está la posibilidad de continuar con las mismas ganas”, dijo.

Andrés Mosquera Marmolejo // Foto: Santa Fe

Los números de Andrés Mosquera Marmolejo en Santa Fe

Llegó el club a finales de 2023 para la temporada 2024 con el conjunto cardenal, el portero rápidamente se hizo con la titular del equipo desde el mando del uruguayo Pablo Peirano. Ha disputado 76 partidos en todo este tiempo y siendo fundamental en duelos clave.