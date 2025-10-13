Pasó de ser cabecilla de peligrosa banda en Medellín a arquero en microfútbol profesional

El pasado nunca será fácil de dejar atrás, en especial cuando este trae recuerdos de una etapa difícil de la vida en donde la supervivencia era parte del día a día. Esto lo ha vivió Cristian Quintero, que ha tenido una historia compleja, pero que, ahora, la vida le dio una segunda oportunidad que “no quiere desaprovechar”.



De ser peligroso cabecilla en Medellín a futbolista

Era 2015, Quintero sobrevivía en las calles de Medellín como uno de los cabecillas de una banda peligrosa de la ciudad dedicada al tráfico de estupefacientes, en donde tenía tareas importantes en el interior de la organización, pero cayó el 29 de julio de ese año en una redada de la Policía Nacional en donde fue capturado al lado de siete personas, en donde el único condenado fue él a siete años.

“Pagué en la cárcel del Pedregal, después en El Espinal, Tolima. Pero en medio de todo esto, durante mi estadía en la cárcel empecé a jugar microfútbol, ese es el deporte insignia en los penales. Me gané tres torneos e incluso delincuentes que estaban detenidos, pagaban para que me pasaran de un patio al otro para jugar”, contó en diálogo con Gol Caracol.

Cristian Quintero, arquero en microfútbol profesional // Foto: Instagram @cristian.quintero.3781

Fue dejado en libertad y tuvo que empezar de cero con 25 años, pues a la final solo cumplió una condena de cinco años. Pero en la cárcel encontró una nueva pasión: el fútbol.

“Me empecé a mostrar en los torneos de barrio, empezó a verme la gente, en recochas grababa las tapadas y así. Por ejemplo, mezclar el estudio y el deporte para mí ha sido fundamental, más cosas sociales”, contó, asegurando que muchos de sus excompañeros delincuenciales lo han felicitado por decidir cambiar su vida y lo han dejado en paz y por fuera de este mundo.



La vida de Cristian Quintero como portero de ‘micro’ profesional

Fue después de la pandemia del COVID-19 cuando la vida comenzó a darle una segunda oportunidad y todo comenzó defendiendo el arco de la Alcaldía de Girardota en Antioquia en donde empezó a ser parte de torneos profesionales.

"A uno en los 'piratazos' le pagan entre 60 y 70 mil pesos, además nos defendemos ofreciendo el servicio de arqueros en alquiler (Arqueros.co en instagram) y ahí dan 30 mil pesos por ir a los 'picaditos' de fútbol cinco o fútbol siete. Y con los personalizados de arqueros cobró a los mayores unos 30 mil pesitos y a los niños en 20”, dijo, agradecido por este cambio en su vida.