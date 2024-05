Polilla da Silva resuelve duda a hinchas del América: ¿tendrá en cuenta a Adrián Ramos?

El Polilla da Silva fue presentado este martes, 14 de mayo, como nuevo entrenador del América de Cali. El uruguayo se puso la camiseta escarlata con el número nueve en la espalda, el mismo con el que marcó 77 goles. En la rueda de prensa habló sobre sus primeras sensaciones del club y, por supuesto, sobre el ídolo del club.

Sobre los referentes Adrián Ramos y Luis Paz, indicó que va a tenerlos en cuenta en la plantilla. De hecho, resaltó su profesionalismo y lo que pueden aportar a la plantilla.

"Los que estén van a tener toda la posibilidad y a Ramos yo lo admiro, es un jugador extraordinario, con una trayectoria impresionante. A Paz lo he visto menos, pero lo conozco, en mi etapa anterior estuvo cerca de venir aquí al club y mi mayor de los respetos no. Y yo creo que ellos tienen mucho para aportarnos", dijo.

Polilla da Silva, presentado oficialmente como entrenador del América @AmericadeCali

Vale recordar que a Adrián Ramos le quedan seis meses de contrato con el América, por lo que todavía no se sabe si el ídolo del América seguirá defendiendo los colores después de diciembre del 2024. Al respecto, Polilla indicó que contará con él para su proyecto deportivo.



"Adrián es un jugador muy inteligente, no lo conozco personalmente, pero sí lo he oído y sé cómo se maneja. Tengo las mejores referencias de él y sé que es una persona que quiere mucho al club y que va a aportar de donde le toque y lógicamente, que si él está bien, veremos cuánto nos puede ayudar. Yo creo que a los ídolos hay que respetarlos, hay que cuidarlos y cuento con él y yo sé que él me va a ayudar mucho a mi también", añadió el uruguayo.

Publicidad

Asimismo, comentó que, como es normal, se conocerá la salida y llegada de otros jugadores, pues depende del estilo de juego que quiere implementar en el América.

Es importante que el jugador se sienta bien, se sienta feliz donde está. Necesitamos sacar el mayor rendimiento de cada uno de ellos. Y esa fue siempre nuestra manera de manejarnos. A partir de mañana nos vamos a enfocar en eso dijo el Polilla da Silva.

Recibimiento de la hinchada

Desde que llegó a la capital del Valle del Cauca, los hinchas lo recibieron con cánticos y respaldaron su nombramiento, por lo que el uruguayo les envió un mensaje de agradecimiento y de compromiso en su proceso deportivo.

Publicidad

"Lo único que puedo decir a la hinchada de América es gracias por una demostración de tanto cariño como la que me han dado. Y como dije hace un rato, uno tiene ahora es la responsabilidad enorme porque no se les puede defraudar. Así que ellos saben cómo soy yo, cómo me manejo y nos vamos a partir de mañana a dedicar 100 % a hacer las cosas de la mejor manera, con el mayor profesionalismo", concluyó el entrenador.

Esta es la Esencia Escarlata 👹



𝕭𝖎𝖊𝖓𝖛𝖊𝖓𝖎𝖉𝖔 𝕻𝖔𝖑𝖎𝖑𝖑𝖆



Deja tu mensaje de bienvenida 👇 pic.twitter.com/B4RG0ImuNV — América de Cali (@AmericadeCali) May 13, 2024