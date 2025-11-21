En vivo
Fútbol Colombiano

Por lluvias en Bogotá, equipo del FPC no podría disputar duelo de Liga BetPlay

El reporte del equipo indicó que deben estar al menos 24 horas del compromiso en la ciudad en donde se disputará el destino, pero debido a las fuertes lluvias no podrán llegar al destino este viernes.

Por lluvias en Bogotá, equipo del FPC no podrá disputar duelo de Liga BetPlay.jpg
Por lluvias en Bogotá, equipo del FPC no podrá disputar duelo de Liga BetPlay //
Fotos: X @BogotaTransito y AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

