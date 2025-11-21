Por lluvias en Bogotá, equipo del FPC no podría disputar duelo de Liga BetPlay

Este 21 de noviembre, las fuertes lluvias empañaron a toda la capital colombiana, pero esto no solo afectó a los ciudadanos, sino también a uno de los equipos más representativos del país que no pudo tomar su vuelo para llegar a la ciudad en donde disputará la fecha dos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Así lo informó el Atlético Bucaramanga en sus redes sociales, pues mencionaron que "la delegación quedó atrapada en Bogotá" y no podía llegar a la ciudad de Ibagué, en donde se encuentra programado su encuentro vs. el equipo pijao por la fecha dos.

"Por causas de fuerza mayor, nuestra delegación se encuentra en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, sin haber podido avanzar hacia la ciudad de Ibagué para cumplir con nuestra planificación previa al compromiso correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales ante el Deportes Tolima, programado para el día de mañana", infomaron.

Atlético Bucaramanga Foto: @ABucaramanga

Añadieron, que, según la aerolínea, el vuelo quedó programado para horas de la mañana de este sábado, 22 de noviembre, pero que debido a esto el club no tendrá sus 24 horas de preparación como el rival, tal como lo indica el reglamento de la Dimayor y piden al ente apoyo en esta situación.



"Nos encontramos a la espera de que la Dimayor, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga, brinde una solución oportuna en pro de la equidad deportiva, la igualidad de condiciones de competencia y el respeto por el reglamento, garantizando así un escenario justo para ambas instituciones", puntualizaron.

El duelo entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga se encuentra programado para las 7:30 de la noche de este sábado, 22 de noviembre. De llegar en horas de la mañana, el club no contaría con su periodo de preparación como indica el reglamento de mínimo 24 horas antes.