¿Por qué América de Cali no convoca a Juan Fernando Quintero en Liga BetPlay?

El pasado 24 de enero de 2025, América de Cali confirmó el fichaje y compra del colombiano Juan Fernando Quintero desde el Racing Club de Avellaneda. Un movimiento que emocionó a los hinchas escarlata del futbolista que portará el '8' en la escuadra dirigida por el técnico 'Polilla' Da Silva, pero que, hasta ahora, no ha podido jugar ni un minuto en la Liga BetPlay.

Y es que, desde su anuncio, el '8' del cuadro escarlata no ha sido incluído en la lista de convocados de las tres primeras fechas de la Liga BetPlay, por lo tanto, los hinchas de América han expresado su inconformidad en redes sociales de "¿cuánto tendrán que esperar para verlo?", sin embargo, esto tendría un razón y es que, según fuentes en Cali, el equipo rojo no ha recibido el certificado de transferencia por parte de Racing, por lo tanto aún no queda habilitado para jugar.

Juan Fernando Quintero Foto: AFP

¿Cuándo jugaría Juan Fernando Quintero en la Liga BetPlay?

Algunas versiones indican que el transfer del '8' escarlata podría estar llegando la próxima semana a Cali. Por lo tanto, tampoco estaría para la fecha 4 de la Liga BetPlay, sino hasta la 5, que, justamente, será ante Independiente Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero, además que será algo especial porque volverá la afición al recinto ese día ya que cumpliría su sanción y habrá un 'infierno' en la sucursal del cielo.

Por ahora, el futbolista de la Selección Colombia continúa en entrenamiento con el equipo escarlata hasta que pueda comenzar a sumar minutos en la Liga BetPlay. Pero en sus primeras palabras, Quintero manifestó su alegría de vestir la camiseta de "uno de los más grandes de Colombia" y llega como pieza clave del equipo para disputar la Copa Sudamericana y soñar con una nueva estrella en el fútbol profesional colombiano en este 2025.