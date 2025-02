Santiago Silva, contento por debut con el América de Cali: "Broche de oro"

La segunda fecha de la Liga BetPlay I-2025 tuvo un debut especial. Se trató del arquero Santiago Silva, quien tuvo un destacado estreno en el fútbol colombiano, incluyendo penal atajado en el partido América vs. Bucaramanga.

El uruguayo fue reconocido por la afición, pues en su primer partido con la mechita mantuvo su valla invicta ante el Atlético Bucaramanga.



Broche de oro para Santiago Silva

En entrevista con Blog Deportivo, el arquero de 25 años expresó que, gracias a ese penal atajado y todo lo realizado en más de 90 minutos, pudo cerrar con "broche de oro" su primera presentación con el América.

"Sabía que si lo atajaba era un broche de oro a la noche que había tenido el equipo, y a la noche que había tenido yo después del primer partido, porque era una prueba más, una prueba de fuego, fue espectacular", dijo en Blu Radio.

El uruguayo también ha cautivado a los aficionados no solo con su destreza entre los tres postes, sino también con su mentalidad resiliente y enfoque profesional.

"He aprendido a no dejar que los errores me socaven. En el fútbol, como en la vida, siempre hay oportunidades de redención", añadió.

Con respecto a su adaptación al fútbol colombiano, Silva destacó la importancia del apoyo de su entrenador Polilla Da Silva.

"Siempre me transmitió su confianza, lo cual fue fundamental para mí", dijo.

La conexión con el cuerpo técnico y la camaradería en el vestuario le han proporcionado un sentido de pertenencia en un club con tanta historia como América de Cali. Además, Santiago también reveló que desde temprana edad se ha inspirado en arqueros como Iker Casillas y Fernando Muslera, a quienes admiraba en su juventud.

"Siempre quise estar en la posición de ellos. Jugar en la selección es un sueño que aún persigo", afirmó.

El uruguayo se sigue preparando física como mentalmente para levantar títulos y jugar en la selección de mayores de su país.

El próximo partido del América será contra el Deportivo Pasto el sábado 8 de febrero desde las 4:10 de la tarde.