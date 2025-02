Había algo raro, era insólito: Cecilia López sobre Laura Sarabia en consejo de ministros

Cecilia López, quien ocupó el cargo de ministra de Agricultura durante el inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro , compartió su perspectiva sobre la dinámica interna de los consejos de ministros. Esto, luego de que este martes el presidente Gustavo Petro decidiera transmitirlos en vivo por televisión nacional, lo que desató toda una polémica por los enfrentamientos entre los funcionarios.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la exministra López destacó que los consejos a los que asistió no eran similares a los que se han mostrado en los últimos días. Incluso, se mostró sorprendida ante la presencia activa de Laura Sarabia , quien ocupa actualmente el cargo de canciller .

Publicidad

Según dijo, en anteriores administraciones, los ministros tenían espacios más reservados para discutir temas críticos de política y las discusiones eran más robustas y privadas, mientras que, actualmente, se ha evidenciado un ambiente diferente, más público y sumamente crítico.

Describió cómo eran estas sesiones con Sarabia como jefe de gabinete, lo cual calificó como una acción "rara" e "insólita" al tener una "participación activa" en estos tipos de debates, cuando esto es poco habitual. Afirmó que, incluso, la ahora canciller se sentaba al lado del presidente Petro.

Durante su gestión, López sintió que las decisiones y los nombramientos eran a menudo influenciados por Sarabia, lo que generaba un descontento entre los mismos ministros . Aseguró que se planteaban debates donde “intentaba imponer ciertas decisiones” y eso nunca había ocurrido en su experiencia, según señaló.

Publicidad

En ese sentido, recalcó que siempre “primó un respeto por las jerarquías” y las opiniones de cada ministro del Gobierno.

Nos sorprendía que ella tuviera tanto poder y que nos tratara de imponer fundamentos. Recuerdo que en eso tuve fuertes encontrones con ella, que me trataba de imponer nombres, obviamente uno suponía que venían de Presidencia, pero ella imponía (…) Que ella participara tan activamente los consejos de ministros para mí era una sorpresa porque los consejos de ministros, normalmente, en los gobiernos en que yo he estado, han sido sitios donde se discuten los temas delicados, sustantivos, de política y por lo tanto son privados y se les permite a los ministros, precisamente por no ser públicos, dar sus opiniones y al presidente dar línea reveló.

“La primera sorprendida de esto que pasó ayer fui yo y me imagino que le pasa lo mismo a Alejandro, le pasa lo mismo a José Antonio. Sí había algo raro, es decir, que Laura Sarabia estuviera sentada al lado del presidente … yo que he estado en otros cinco gobiernos, me parecía insólito porque normalmente al lado del presidente recuerdo que Turbay sentaba a la derecha al ministro de Hacienda y a la izquierda al director de Planeación”, indicó.

El diálogo dentro del gabinete era, según la exfuncionaria, escaso, lo que afectaba la efectividad del Gobierno. Esto era una preocupación constante que ella compartía con otros miembros del gabinete, quienes sentían que no había suficientes instancias de comunicación con el presidente.

Publicidad

López explicó que el presidente Petro no participaba de la manera tradicional en los debates y discusiones técnicas que suelen ser esenciales para el funcionamiento del comité de ministros. Observó que, en lugar de participar activamente, varios miembros del gabinete encontraron que el presidente se dedicaba a realizar disertaciones filosóficas.

A menudo, dijo, alejadas de los temas específicos que afectaban al país, dejando a los ministros en un espacio donde se sentían incapaces de influir realmente.

Otro de los temas discutidos fue su salida del Gobierno, la cual fue abrupta y sorprendente para ella. López mencionó que su renuncia le fue comunicada por Sarabia, lo que reflejó una estructura de poder curioso dentro de la administración.

A pesar de su historia y experiencia, López sintió que se subestimó su rol y aporte dentro del gabinete.

Publicidad

Finalmente, la exministra se refirió a la situación actual del Gobierno, reflexionando sobre las controversias en torno a la figura de Armando Benedetti y lo que esto significa para la estabilidad del gabinete y la administración en su totalidad.

López expresó que existe una red de lealtades y solidaridades que podrían estar influyendo en las decisiones tomadas por el presidente Petro en este momento, a lo que ella misma se enfrenta cuando se trata de un liderazgo activo y efectivo en el consejo de ministros .