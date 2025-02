Cero y van dos: presidente Petro insistió que, por racismo, no construyen vía a Chocó

No para la polémica entre el gobierno de Antioquia y el presidente Gustavo Petro, quien, durante el polémico consejo de ministros reciente, cuestionó de nuevo por qué se habla de los dineros para el Túnel del Toyo y no para la vía Medellín - Quibdó, que, según el mandatario, no se hace por temas de racismo.

Pese a que este proyecto es uno de los que el decreto del Ministerio de Hacienda aplaza apropiaciones en el presupuesto general de la Nación, con 181.200 millones de pesos que no se girarán para la construcción del túnel y vías de acceso en el corredor Santa Fe de Antioquia - Cañasgordas este año, Petro reconoció que la vía que conecta a Chocó con suelo paisa no se hizo por su Gobierno, pero tampoco se priorizó por parte de técnicos allegados al exalcalde Enrique Peñalosa.

"La carretera Quibdó-Medellín, que como es los negros los que van en buses, no les importa hacerla. Veinte años haciéndola y van cuatrocientos muertos por derrumbes. Y nosotros dijimos, nosotros la hacemos en un año. La promesa fue, fue, fue en el Ministerio de Hacienda, llegó a los técnicos peñalocistas. ¿Y cómo vamos a hacer la carretera para los negros? Se necesita el túnel del Toyo y eso sí fue primero", dijo en medio del consejo de Ministros.

De otro lado, también ha habido varias críticas por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien le pidió al presidente Gustavo Petro que detenga la geografía del odio y que con sus afirmaciones está arremetiendo contra la vía que conecta al Urabá antioqueño y por ende a los demás municipios con el mar en jurisdicción del departamento.

"Presidente Petro, respéteme a mí, a los antioqueños, a nuestros hermanos del Chocó. Más bien, ¿usted por qué no se pregunta a sí mismo, a sus compañeros de gobierno, por qué unas obras de carácter nacional, como las que conducen al Chocó, no se han terminado? Sin duda, su geografía del odio es lo que se impone. ¡Qué obsesión la suya con la vía al mar de los antioqueños! ¿Acaso la gente de Urabá no tiene derecho a conectarse con Antioquia y con el resto del país?", dijo hace unos días.

Hay que destacar que en un tramo de esta vía, hace un año, ocurrió una tragedia por un derrumbe que cobró la vida de 39 personas, en el municipio de El Carmen del Atrato. Allí, especialistas y funcionarios del Gobierno nacional han recorrido la zona donde se registró el deslizamiento para establecer las prioridades de inversión de los 500.000 millones de pesos que anunció el Estado colombiano para esta vía, donde aún hace falta la pavimentación de cerca de 10 kilómetros.