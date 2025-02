“Yo a usted lo amo presidente”: el curioso comentario de Gustavo Bolívar a Petro que hoy es meme

El presidente Gustavo Petro , y su gabinete protagonizaron este martes un caótico consejo de ministros de más de cuatro horas de duración que por primera vez fue transmitido por televisión y redes sociales y reflejó las fracturas internas del Gobierno.

Petro decidió transmitir la sesión con el argumento de que "la democracia es que el pueblo pueda vigilar, participar" en las decisiones del Gobierno, pues cree que "todo acto administrativo debe ser público y transparente".

Sin embargo, el consejo de ministros terminó siendo un escenario de confrontación en el que varios funcionarios, con la vicepresidenta Francia Márquez a la cabeza, criticaron decisiones del presidente, como el regreso al Gobierno como jefe de despacho del exembajador Armando Benedetti, acusado de corrupción, así como el excesivo poder de la canciller Laura Sarabia, mano derecha de Petro.

En medio de la tensión por los comentarios de lado y lado, las quejas y los enfrentamientos de los cuales toda Colombia estaba siendo testigo por su transmisión en cadena nacional, también surgieron momentos anecdóticos y curiosos, que los colombianos rápidamente los tomaron para convertirlos en memes.

Uno de esos momentos fue protagonizado por Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, quien, en medio de su intervención le hizo saber al presidente Gustavo Petro, que los seguía y apoyaba en su proyecto político y lanzó un comentario que causó gracia en redes sociales.

"Le apostamos a este proyecto, si sacrificamos tantas cosas es porque amamos este proyecto, lo amamos a usted presidente. Yo a usted lo amo, se lo digo con toda sinceridad y con usted hasta el último día, pase lo que pase", dijo.

En redes sociales, el fragmento del video ha sido compartido acompañado de graciosos comentarios como: "A uno si es que no lo han querido es nada", "Nunca nadie me ha dicho esas palabras jaja y en TV" y "Hasta a Petro lo han querido más que a mi, no puede ser!", entre otros.

Lo sucedido en la Casa de Nariño encendió las redes sociales donde los ciudadanos han comentado con sarcasmo lo dicho por el jefe de Estado y sus ministros.