Preparan partido de América de Cali en Bogotá con otro equipo del país

Bogotá, conocida como la casa de todos, le abre la puerta a personas de cualquier región del país y, prueba de ello, la Liga BetPlay y el estadio El Campín que permite ingreso visitante en algunos encuentros y llegan hinchas de otros equipos sin importar la ciudad de origen.

Ahora, la capital se prepara para ceder su casa a dos equipos diferentes a la capital del país, pues el América de Cali estaría listo para disputar un partido en El Campín enfrentando a Boyacá Chicó, según VBar, por pedido de Eduardo Pimentel como una alternativa de no perder más dinero en taquilla y sacarle provecho al máximo escenario de los capitalinos.

Jhon Murillo anotó gol en la victoria de América contra Bahía en la Copa Sudamericana Foto: AFP

No sería la primera vez en que se rumoreo acerca de esta posibilidad en la capital del país, de hecho, en mayo de 2025, Atlético Nacional intentó disputar un partido contra Águilas Doradas en el estadio Nemesio Camacho El Campín sin mayor éxito en el intento, pues, aquella vez, la alcaldía negó la petición para prestar el coloso de la 57.

“Los equipos locales como Santa Fe y Millonarios permitieron que Águilas jugara. Inscribimos Sincelejo como plaza alterna, hicimos todo el trámite ante los burócratas que no entienden que somos una institución con necesidades. No tenemos hinchada, pero Nacional sí. Esta decisión parece motivada por soberbia y prepotencia”, dijo en su momento José Fernando Salazar, máximo dirigente de Águilas Doradas, en Win Sports sobre ese rechazo.



Pero nuevamente se abre la puerta a que esto suceda en la capital del país y con el América de Cali, otro de los considerados equipos más grande del país y el cual cuenta con una extensa afición en la capital. De darse no solo será una gran oportunidad económica para Boyacá Chicó, sino para los hinchas que quieren ver a su equipo. Esto sucedería el martes, 28 de octubre, a las 8:20 de la noche a la espera de confirmación.