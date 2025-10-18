Junior vs. Pereira, EN VIVO online y gratis: fecha 16 de la Liga BetPlay

Tras una semana llena de expectativas, Junior se prepara para recibir hoy a Deportivo Pereira en busca de consolidar su posición en la tabla de la Liga BetPlay Dimayor. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y pone en juego más que los tres puntos: prestigio, ritmo y confianza de cara a las fases finales.

Este será un encuentro clave para ambos equipos. Junior, que aspira a mantenerse entre los primeros puestos, sabe que cada partido cuenta para combatir el desgaste y conservar la regularidad.

Junior Foto: @JuniorClubSA

Por su parte, Pereira llega con la urgencia de sumar y no dejarse rezagar en la pelea por los puestos de clasificación o de ventaja en la reclasificación.



¿Dónde ver el partido Junior vs. Pereira EN VIVO?

Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, usted podrá disfrutar de este partido EN VIVO, online y gratis entre Atlético Junior y Deportivo Pereira HOY sábado, 18 de octubre, en la disputa por llegar a los cuadrangulares de la liga Betplay Dimayor.

Solo necesitará que su celular tenga acceso a internet y YouTube para disfrutar de este encuentro totalmente gratuito, acompañado de todo un equipo de expertos y analistas.



El compromiso se llevará a cabo a las 6:20 pm y podrá verlo gratis dando 'click' en el siguiente enlace:

Además, podrá disfrutar del partido en Ditu, la plataforma de streaming de Caracol, y solo necesita disponer de acceso a internet en su celular.



Posibles alineaciones de Junior y Pereira para el partido de hoy

Aunque no se han oficializado la lista de jugadores para el partido de este sábado, 18 de octubre, se espera que las alineaciones de los equipos se distribuyan con la participación de estos jugadores:

Posibles titulares de Junior:



Jefferson Martínez

Edwin Herrera

Javier Báez

Daniel Rivera

Jhon Navia

Yeison Suárez

Didier Moreno

Carlos esparragoza

Yimmi Chara

José Enamorado

Guillermo Paiva

Posibles titulares de Pereira:



Salvador Ichazo

Jordy Monroy

Sebastián Quintero

Santiago Aguilar

Edwin Velasco

Víctor Mejía

Kelvin Osorio

Yesus Cabrera

Jhon Lagarcha

Gustavo Torres

Darwin Quintero