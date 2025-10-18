Luis Díaz juega con Bayern Múnich: dónde ver EN VIVO vs. Borussia Dortmund

Después de su destacada actuación con la Selección Colombia en la doble fecha de partidos amistosos de la Fifa contra México y Canadá, Luis Díaz vuelve a ponerse a disposición del Bayern de Múnich para un partido muy importante en Alemania.

Se trata del clásico contra el Borussia Dortmund por la fecha 7 de la Bundesliga, donde el conjunto bávaro buscará seguir con su invicto y puntaje perfecto para no aflojar en el liderato de la temporada 2025-2026.



Dónde ver a Luis Díaz EN VIVO

Para que los colombianos puedan seguir EN VIVO este importante partido, con Luis Díaz abordo, lo podrán hacer desde la plataforma Disney+ y en el canal de televisión ESPN este sábado, 18 de octubre, desde las 11:30 de la mañana, hora colombiana.

Vale enfatizar que este será el primer clásico que dispute el guajiro ante el BVB en un partido oficial y, por su puesto, los hinchas tienen la confianza de que pueda marcar la diferencia con sus regates, centros, asistencia y, porqué no, definición en el arco defendido por Gregor Kobel.

Luis Díaz // Foto: AFP

Claves entre el Bayern y Borussia

El próximo sábado, el Bayern de Múnich recibirá al Borussia Dortmund en un emocionante partido que marcará la séptima jornada de la Bundesliga. La rivalidad entre estos dos equipos es una de las más intensas del fútbol alemán, y esta vez, la situación en la clasificación general agrega aún más emoción al encuentro.



El Bayern lidera la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Dortmund (2° con 14 puntos), lo que convierte este partido en una oportunidad clave para que el equipo de Múnich amplíe su ventaja y se distancie de su perseguidor. La historia también está de su lado, ya que el Bayern domina la clasificación histórica de la Bundesliga con una gran ventaja sobre el Dortmund.

Luis Díaz, figura en su primer partido con el Bayern Múnich en la Bundesliga Foto: AFP

Aunque el Bayern ha sido el equipo dominante en la Bundesliga en los últimos años, el Dortmund ha tenido momentos de gloria en el pasado. En la década de 1990, bajo la dirección de Ottmar Hitzfeld, el Dortmund ganó varios títulos, incluyendo la Liga de Campeones. Más recientemente, con Jürgen Klopp en el banquillo, el Dortmund ganó la Bundesliga en 2011 y 2012.

El partido promete ser emocionante, con el Bayern liderado por un Harry Kane en gran forma, que ha marcado 11 goles en las últimas seis jornadas. Una de las claves del partido será el duelo entre Kane y Nico Schlotterbeck, el central del Dortmund. La velocidad de Karim Adeyemi también será un factor importante, ya que el Dortmund buscará aprovechar la defensa adelantada del Bayern para lanzar contragolpes efectivos.

Publicidad

Con la ventaja en la clasificación y la forma en que está jugando el Bayern, parece que los bávaros son los favoritos para llevarse el partido. Sin embargo, en el fútbol todo puede pasar y el Dortmund podría frenar al equipo de Vincent Kompany.