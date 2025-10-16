En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Momento exacto de la lesión de Linda Caicedo; preocupación en la Selección Colombia

Momento exacto de la lesión de Linda Caicedo; preocupación en la Selección Colombia

La próxima semana la tricolor iniciará su participación en una importante y nueva competencia de la Conmebol, por lo que es clave la presencia de Linda Caicedo. Aquí los detalles.

Linda Caicedo con el Real Madrid vs. PSG en Champions
Linda Caicedo con el Real Madrid vs. PSG en Champions
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Este jueves se prendieron las alarmas en la Selección Colombia luego de la lesión que obligó a Linda Caicedo a no continuar en el partido del Real Madrid contra el PSG en la Champions League Femenina.

La colombiana se estaba destacando por su desequilibrio en el área rival, cuando en el segundo tiempo presentó una molestia y tuvo que recibir asistencia médica, el realizar gestos de dolor en el césped por lo ocurrido.

Video: lesión de Linda Caicedo

En el minuto 58, la exjugadora del Deportivo Cali intentó presionar a una rival para recuperar la posesión del balón, pero en su esfuerzo terminó con una molestia. Los médicos del Real Madrid la asistieron, mientras ella se lamentaba por un dolor en su pierna.

Aunque segundos después se levantó, el cuerpo técnico de Pau Quesada Tormos decidió sustituirla en el minuto 62 por la española Athenea del Castillo para así no arriesgar a una lesión mayor de la jugadora de 20 años.

Por el momento, el conjunto merengue no ha oficializado qué tipo de lesión tiene la colombiana, pues no fue la única que salió con molestias en este importante partido, ya que la arquera Merle Frohms y la volante Naomi Feller también tuvieron que ser sustituidas.

Linda Caicedo celebrando asistencia con el Real Madrid
Linda Caicedo celebrando asistencia con el Real Madrid
Foto: AFP

Pese a la lesión de la colombiana, el Real celebró la victoria como visitante 1-2 para así seguir con puntaje perfecto y liderando la fase de liga de la Champions femenina.

Selección Colombia, atenta por Linda Caicedo

Por su puesto, en la tricolor están atentos a la evolución de la joya colombiana, pues en pocos días se dará inicio a la Liga de Naciones de la Conmebol; torneo que entregará los cupos al próximo Mundial Femenino de la Fifa. De hecho, en los próximos días se espera la convocatoria oficial por parte del profesor Ángelo Marsiglia.

El partido de debut de Colombia será el 24 de octubre en Medellín cuando reciba a Perú y, cuatro días después, visitará a su similar de Ecuador en Quito.

