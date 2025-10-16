“¡No veo, por favor, ayúdenme!”: conductor que sufrió grave accidente en plena autopista

Un fuerte accidente ocurrido la tarde del martes 14 de octubre en el kilómetro 222+300 de la autopista Puebla-Córdoba (México) dejó un saldo de dos tráileres incendiados y un conductor gravemente herido. El siniestro, que se registró minutos antes de las 1:00 de la tarde, se produjo por un choque “por alcance”, según informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

El impacto entre los dos vehículos de carga desencadenó un intenso incendio que rápidamente envolvió ambas unidades. En medio del caos, un video grabado por testigos se hizo viral en redes sociales al mostrar a uno de los conductores pidiendo auxilio con desesperación tras sufrir graves quemaduras.



Desesperado llamado del conductor

“¡No veo, no veo, por favor, ayúdenme!”, se escucha gritar al hombre mientras intenta alejarse de las llamas. De acuerdo con las imágenes, otras personas presentes trataron de asistirlo y le pidieron que se calmara mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia, pero la angustia del conductor era evidente.

Debido a la magnitud del accidente y al fuego que consumió los vehículos, las autoridades ordenaron el cierre total de la autopista en ambos sentidos. La circulación permaneció bloqueada por más de 12 horas y fue restablecida hasta las 3:10 de la madrugada del miércoles 15 de octubre.

Capufe informó que, aunque la vía fue reabierta, la zona continúa registrando una alta carga vehicular y pidió a los conductores circular con precaución. Hasta el momento, no se ha revelado el estado de salud actual del conductor que resultó herido.