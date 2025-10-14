Video: carro inteligente 'mata' a su conductor al bloquear las puertas tras un accidente

Un trágico accidente ocurrido este lunes en Chengdu, China, ha puesto nuevamente en entredicho la seguridad de los vehículos eléctricos, en particular del nuevo modelo insignia de la marca tecnológica Xiaomi, el SU7. El incidente dejó como saldo la muerte de un hombre de 31 años, identificado por su apellido Deng, luego de que su automóvil se incendiara tras un choque y los esfuerzos por rescatarlo se vieran obstaculizados por el sistema eléctrico de apertura de puertas.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades locales, el siniestro se produjo cuando Deng colisionó con otro vehículo, perdió el control y terminó impactando contra un separador. Tras el fuerte golpe, el automóvil comenzó a arder. A pesar de que varias personas intentaron ayudar, no pudieron abrir las puertas del vehículo, ya que estas funcionan de manera electrónica y no respondieron tras el impacto.

Las manijas eléctricas del SU7, una de las características tecnológicas destacadas del modelo, se volvieron un impedimento crucial para el rescate. Según la información citada por Bloomberg, los transeúntes no lograron abrir el automóvil, y el conductor quedó atrapado mientras el vehículo era consumido por las llamas.

La policía sospecha que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, lo cual habría contribuido a la pérdida de control del auto. El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer todos los factores involucrados.



Este no es el primer incidente grave relacionado con el SU7. Meses atrás, otro modelo del mismo vehículo estuvo involucrado en una tragedia que cobró la vida de tres personas. En ese caso, el automóvil se desplazaba a 116 km/h en modo de conducción autónoma antes de chocar contra un poste y estallar en llamas. Las víctimas no lograron escapar, presuntamente debido a que las puertas no pudieron abrirse, según publicaciones compartidas en redes sociales.

Xiaomi, por su parte, ha asegurado que el SU7 está equipado con un mecanismo manual de apertura de puertas en caso de emergencia. Sin embargo, los recientes accidentes han generado inquietud entre consumidores y expertos en seguridad vehicular, quienes exigen mayor claridad sobre la funcionalidad de estos sistemas en situaciones críticas.

El SU7 fue presentado como una apuesta innovadora de Xiaomi en el mercado automotriz, destacando por su diseño moderno y su avanzada tecnología. No obstante, estos episodios están generando cuestionamientos sobre el equilibrio entre sofisticación tecnológica y seguridad práctica en momentos de emergencia.

La empresa aún no ha emitido un comunicado oficial respecto al accidente en Chengdu, aunque se espera que lo haga en las próximas horas. Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta al desarrollo del caso y a posibles implicaciones para la reputación del modelo y la compañía.