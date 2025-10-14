En vivo
Defensora del Pueblo exige a la CRC retirar requerimiento que amenaza la libertad de prensa

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) retirar requerimiento de información enviado a medios de comunicación, al considerar que pone en riesgo la libertad de expresión, reserva profesional y autonomía editorial.

Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

En una carta dirigida a los comisionados, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que solicitar documentos internos como actas, relatorías o manuales editoriales bajo amenaza de sanciones administrativas constituye una forma de control estatal sobre la prensa, contraria a los artículos 20, 73 y 74 de la Constitución.

La funcionaria recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que la libertad de prensa tiene una protección reforzada y que el principio de responsabilidad social no autoriza la supervisión de contenidos ni procesos internos por parte del Estado. Citó además pronunciamientos de la CIDH y del Comité de Derechos Humanos de la ONU que respaldan la auto

rregulación periodística como garantía de independencia.

Aunque la CRC aclaró que su requerimiento tenía fines informativos y no sancionatorios, la Defensoría consideró que la solicitud sigue siendo ambigua y puede tener efectos inhibidores sobre la deliberación periodística.

Marín instó a la comisión a retirar formalmente el requerimiento y propuso un diálogo institucional que fortalezca el pluralismo, la calidad informativa y la confianza ciudadana, sin poner en riesgo la libertad de prensa en Colombia.

