Defensora del Pueblo exige a la CRC retirar requerimiento que amenaza la libertad de prensa

En una carta dirigida a los comisionados, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que solicitar documentos internos como actas, relatorías o manuales editoriales bajo amenaza de sanciones administrativas constituye una forma de control estatal sobre la prensa, contraria a los artículos 20, 73 y 74 de la Constitución.

La funcionaria recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que la libertad de prensa tiene una protección reforzada y que el principio de responsabilidad social no autoriza la supervisión de contenidos ni procesos internos por parte del Estado. Citó además pronunciamientos de la CIDH y del Comité de Derechos Humanos de la ONU que respaldan la auto

CRC Foto: CRC

rregulación periodística como garantía de independencia.

Aunque la CRC aclaró que su requerimiento tenía fines informativos y no sancionatorios, la Defensoría consideró que la solicitud sigue siendo ambigua y puede tener efectos inhibidores sobre la deliberación periodística.



Marín instó a la comisión a retirar formalmente el requerimiento y propuso un diálogo institucional que fortalezca el pluralismo, la calidad informativa y la confianza ciudadana, sin poner en riesgo la libertad de prensa en Colombia.