Con gol de Linda Caicedo vs. Arsenal, Real Madrid se acerca a semis de Champions

Un tanto de la colombiana Linda Caicedo y otro de la campeona del mundo Athenea del Castillo mantienen vivas las esperanzas del Real Madrid de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones femenina, tras derrotar por 2-0 al Arsenal en la ida de los cuartos de final.

El gol de la joya de la Selección Colombia llegó en el minuto 22, cuando se presentó un error en la defensa de las inglesas y así ganó la posesión del balón para luego definir con derecha.



