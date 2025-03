¿Unión Magdalena denunciará a Jorge Luis Pinto por injuria?

Luego de las declaraciones de Jorge Luis Pinto sobre presuntos amaños deportivos que no cayeron nada bien en el Unión Magdalena, el ciclón emitió un comunicado en el que aseguraba que el entrenador podría estar realizando una "conducta injuriosa".

Ante esto, el presidente de Unión Magdalena, Alberto Garzón, respondió en Blog Deportivo si el equipo interpondrá alguna acción judicial contra el experimentado técnico, pues aseguraron que no tenía pruebas para dar esas declaraciones ante los medios de comunicación.



¿Denunciarán a Jorge Luis Pinto?

El máximo dirigente del Unión Magdalena fue claro con su respuesta: no interpondrán ninguna medida judicial, pero reiteran que les pareció una declaración inapropiada.

"No. Nosotros estamos muy preocupados por las declaraciones del profesor Pinto", dijo Garzón en Blog Deportivo.

También contó que una de las razones que sumó para la salida del entrenador del equipo, aparte de los resultados deportivos en la liga, fue la contratación de unos jugadores que no rindieron adecuadamente y, por eso, desde las directivas los desvincularon, situación que molestó al técnico.

Publicidad

"En este año no le fue bien, pensamos que se equivocó con la conformación del equipo y por eso no se dieron los resultados. Trajo unos jugadores que no nos pareció su rendimiento, le pedimos que los desvinculara, él no quería y nos tocó a nosotros desvincularlos. Eso no le gustó", añadió

Garzón afirmó que en Unión Magdalena nunca les ha temblado la mano para identificar y actuar con temas de apuestas, como ya sucedió hace unos años; situación que derivó, incluso, en amenazas contra los dirigentes del club. Por eso, para él estas declaraciones fueron una excusa de Pinto por su mal rendimiento en el 2025, desde que desarmó al equipo que logró el ascenso y las incorporaciones que pidió, que no tuvieron el rendimiento adecuado.

"Cuando uno tiene información de un hecho criminal tiene que denunciarlo, pero no a la topa tolondra para justificar su mala campaña", concluyó el presidente del ciclón.

Por ahora, el Unión Magdalena esperar pasar la página de esta polémica y comenzar a sumar puntos con el nuevo entrenador: Alexis García.