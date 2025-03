Jorge Luis Pinto sorprende a Unión Magdalena: drástica decisión del entrenador

El entrenador Jorge Luis Pinto dio a conocer un comunicado en el que oficializa una drástica decisión que se venía rumoreando en las últimas horas de este miércoles, 12 de marzo.

El experimentado estratega confirmó que deja de ser el entrenador del equipo samario luego de una situación que lo incomodó en el interior del equipo.

"Existieron situaciones externas e innegociables que no permitieron lograr una pronta evolución para competir al nivel que se requiere en la máxima categoría del fútbol colombiano. Nuestro esfuerzo no fue suficiente para superar los obstáculos que no permitieron materializar el proyecto de llevar al Unión Magdalena a la cima como siempre fue mi intención", detalló Pinto.

Jorge Luis Pinto, técnico del Unión Magdalena X: @UnionMagdalena

Afirmó que, con "profunda nostalgia" da un paso al costado del equipo de sus amores, pero agradeció a los directivos, a la hinchada y sus jugadores por haberlo acompañado en este proceso.

Publicidad

"Espero que el equipo continúe creciendo y logre la permanencia en la primera división, del lugar que nunca debió salir", se lee en el documento.

Sin embargo, manifestó que se va con la cabeza en alto por haber logrado el ascenso en el 2024 a la primera división del fútbol colombiano y darle así una alegría a la hinchada del ciclón que anhelaba regresar a la máxima categoría.

"Fue un gran trabajo en equipo, donde demostramos que con disciplina, entrega, sacrificio y ganas se llega a la meta", añadió el estratega.

Jorge Luis Pinto Instagram

De esta manera, Pinto se convierte en el quinto entrenador que deja su cargo en lo que va de la liga, pues antes ya habían salido Alexis García (La Equidad), Juan Carlos Álvarez (Boyacá Chicó), Pablo Peirano (Santa Fe) y Jaime de la Pava (Llaneros).



¿Por qué se va Pinto de Unión Magdalena?

El periodista César Corbacho contó en Blog Deportivo que la relación entre algunos jugadores del equipo y Pinto no era la mejor, sumado al bajo rendimiento del equipo, pues después de ocho partidos no conocen la victoria y solo han sumado cuatro unidades.

Publicidad

Además, el florero de Llorente habría sido la orden por parte de algún directivo de que no entrenaran dos jugadores: el uruguayo Erick Kramer y Palomeque. Esto causó malestar en Pinto, pues conoció la decisión por parte de terceros y, esto, sumado a otros sucesos del pasado, terminó en que se acordara con el Unión Magdalena la salida por mutuo acuerdo.