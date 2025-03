La millonada que se ganarán Nacional y Bucaramanga por participación en Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2025, el torneo de clubes más prestigioso de América Latina, traerá consigo un aumento significativo en los premios económicos. Durante el sorteo de grupos celebrado el 16 de marzo en Luque, Paraguay, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que el campeón de este año recibirá 24 millones de dólares, un millón más que la edición anterior. Domínguez aseguró que este incremento es parte de una estrategia para fortalecer el fútbol sudamericano, afirmando que “esto sigue para adelante”.

Los premios históricos que se darán en la Copa Libertadores

Equipos colombianos como Atlético Nacional y Bucaramanga ya se preparan para aprovechar estas oportunidades, mientras que América de Cali y Once Caldas participarán en la Copa Sudamericana. Los clubes colombianos no solo aspiran a avanzar en la competencia, sino también a beneficiarse de los incentivos económicos de la Conmebol.

Los equipos en la fase de grupos recibirán un pago inicial de 3 millones de dólares, y cada victoria otorgará un bono adicional de 330.000 dólares. Además, el dinero aumentará en las etapas eliminatorias, con 1,25 millones para los octavos de final y 1,7 millones para los cuartos.

Este impulso financiero no solo ayuda a los clubes más grandes, sino que también abre puertas para equipos emergentes. Domínguez destacó que estos incrementos son un reflejo del compromiso de la Conmebol con el desarrollo del fútbol en la región y su deseo de competir a nivel global.

Once Caldas vs. América de Cali Foto: @oncecaldas - @AmericadeCali

Publicidad

La 'Otra Mitad de la Gloria' no se quedó atrás

En el ámbito de la Copa Sudamericana, el campeón recibirá un premio ajustado a 6,5 ​​millones de dólares, que también puede potencialmente beneficiar a América de Cali y Once Caldas, quienes ya han asegurado su lugar en la fase de grupos tras victorias en la primera ronda. Ahora, ambos equipos se enfrentarán a oponentes de renombre, como Fluminense y Corinthians, en un camino que promete ser desafiante pero lucrativo.

Con la Copa Sudamericana y Libertadores comenzando en abril, las expectativas son altas para los equipos colombianos mientras buscan dejar una huella significativa en el escenario continental y aprovechar al máximo las recompensas económicas. La Conmebol, bajo la dirección de Domínguez, sigue apostando por el crecimiento y la competitividad del fútbol sudamericano.