A James Rodríguez le respondieron tras mención de árbitros en final de la Copa América

El volante colombiano James Rodríguez, actualmente jugador en el León de México, encendió la polémica en torno a la final de la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, tras sugerir que "cosas externas" habrían sido determinantes para que la Selección Colombia no lograra el campeonato frente a Argentina.

Durante la entrevista, James reflexionó sobre el desempeño del combinado nacional en el torneo continental y destacó la actuación del equipo hasta la final. Sin embargo, provocó controversia tras sus declaraciones.

"Hicimos una excelente Copa América. En lo personal fue espectacular. Estuvimos cerca, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones, pienso yo", dijo en "Los Amigos de Edu".

La reacción de Martín Liberman: "No coincido para nada"

Estas palabras, pronunciadas en una entrevista con el periodista Edu Aguirre provocaron una rápida y contundente respuesta del comunicador argentino Martín Liberman, quien no dudó en compartir su desacuerdo públicamente.

El periodista respondió a las palabras de James Rodríguez a través de su cuenta en X y se mostró categórico al desestimar los comentarios del mediocampista colombiano.

"No coincido para nada con James. Colombia fue el mejor en la copa hasta la final. En la final NO estuvieron a la altura. No creo que el árbitro (Raphael Claus) haya sido decisivo", publicó. Además, adjuntó un video con un extracto de la entrevista de James, añadiendo la pregunta: "¿Ustedes qué piensan?".

Martin Liberman responde a James Rodríguez. Foto: cuenta X @linermanmartin.

Esta postura generó opiniones divididas en redes sociales, donde algunos defendieron la posición de James sobre posibles factores externos que pudieron influir en el resultado, mientras que otros concordaron con Liberman, atribuyendo el desenlace únicamente al desempeño futbolístico.

Otros aspectos destacados de la conversación con Edu Aguirre

La entrevista con James no solo incluyó reflexiones sobre la Copa América 2024, sino que también se adentró en aspectos más personales y profesionales de su trayectoria. El colombiano habló sobre su paso por el Real Madrid, club en el que vivió dos etapas marcadas por momentos de gloria y desafíos bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane. Respecto a su relación con el entrenador francés, James comentó con respeto: "Siempre ha sido mi ídolo. Me mostré respetuoso con cada decisión que tomó en ese tiempo", dijo.

Asimismo, compartió anécdotas de su vida fuera de las canchas, incluyendo cómo era durante su época escolar y cuáles eran sus materias favoritas, mostrando una faceta más humana que conecta con sus seguidores.

Un debate que trasciende fronteras

Las palabras del exjugador del Bayern Múnich y del Real Madrid reflejaron cierta frustración que aún persiste en Colombia tras la derrota ante Argentina en un torneo donde muchos expertos consideraron que la selección cafetera alcanzó un nivel sobresaliente. Sin embargo, el señalamiento sobre "cosas externas" no fue bien recibido por todos. De acuerdo con Liberman, el equipo de Colombia no estuvo a la altura en el partido final, descartando cualquier influencia externa en el resultado.

El impacto mediático de sus palabras

Las reacciones a las declaraciones del capitán de la selección colombiana evidencian la sensibilidad del público ante los resultados del fútbol internacional y las interpretaciones de los protagonistas. La controversia continuará, especialmente en un contexto donde las opiniones de reconocidos periodistas, como Liberman, generan eco y discusión entre aficionados.

Mientras tanto, James continúa siendo protagonista tanto en el ámbito deportivo, liderando al León en la Liga MX, como en sus declaraciones fuera del campo. Recientemente, también invitó a los aficionados del León a acompañarlos en el Mundial de Clubes, destacando: "Nos vemos en Estados Unidos", reforzando su conexión con los hinchas.

En medio de esta agitación mediática, James Rodríguez sigue enfocado en su presente deportivo. Con 33 años, el mediocampista mantiene su relevancia en las competencias internacionales y se posiciona como líder tanto en el terreno de juego como en los debates que surgen fuera de él.