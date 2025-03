James Rodríguez reveló que, antes del VAR, lo “reventaban” mucho

A pocos días del arranque de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial, James Rodríguez habló en exclusiva sobre algunos aspectos que causaron controversia, como la final de la Copa América entre Colombia y Argentina, su paso del fútbol nacional al europeo y mucho más.

En diálogo con Los Amigos de Edu del canal español Mega, el 10 colombiano reveló que, en sus inicios, “lo reventaban” mucho en faltas cuando aún no estaba en funcionamiento el VAR en los partidos y los árbitros no tenían esa ayuda adicional para ver faltas.

James confesó que era “jodido” porque le pegaban codazos y demás. Ante esto, dijo que siempre ha sido tranquilo y su forma de responder era jugando y demostrando.

“Jodido y más cuando antes no existía el VAR. Me reventaban, pero siempre como fui tranquilo, no jugaba hablando”, enfatizó.

En la entrevista, también habló de las diferencias entre el fútbol sudamericano y el europeo y, cómo fue ese cambio cuando fue fichado por equipos internacionales que jugaban diferente a lo que él estaba acostumbrado.

“El fútbol sudamericano, el argentino cuando yo estaba, era un poco más físico, más directo. Cuando llego al Porto noto el cambio de cómo rueda el balón, el pase rápido, pero como siempre tuve técnica, fue mucho más fácil”, contó.

Justamente, James aseveró que, en este caso, para él, las Eliminatorias Sudamericanas son “más difíciles”.

Polémica por declaraciones sobre la Copa América

Colombia jugó una Copa América ejemplar, pero en la final, cayó por un gol contra la ahora bicampeona Argentina. Al respecto, James mencionó que la Tricolor estuvo “cerca” de ganarla, pero por temas “externos” no lo consiguió.

“Hicimos una excelente Copa América, estuvimos cerca. Por cosas externas creo que no hemos podido quedar campeones, pienso yo. El árbitro influyó mucho, no nos pitó penaltis”, dijo.

Sin embargo, reconoció el nivel de la albiceleste durante el torneo y aclaró que no “hay excusas”.

Ahora, James junto con la Selección Colombia enfrentará dos partidos de Eliminatorias contra Paraguay y Brasil en marzo.