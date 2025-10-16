Spotify cambia drásticamente su función de DJ: ahora recibe ordenes de otra manera

A principios de año, Spotify lanzó la función de DJ con inteligencia artificial. Esta herramienta, según detalló la aplicación, permite a los usuarios de todo el mundo escuchar música de una forma variada de acuerdo con sus gustos y preferencias, creando una lista personalizada con comentarios hechos con una voz “increíblemente realista”.



¿Cómo funciona la opción de DJ con IA?

Primero, la app revisará la música más reciente y recordará algunas de sus canciones favoritas, incluso las más viejas. Luego, incorporará lo que podría gustarle al usuario para ofrecerle “una selección de canciones seleccionadas” únicas.

Si esas elecciones no gustan o simplemente no las quiere escuchar más, Spotify da la opción de tocar el botón de DJ y así se cambiará la canción rápidamente. En términos sencillos, la aplicación empezará a “conocer” a cada usuario y a reproducir sus gustos musicales con algunas sorpresas.

Spotify se actualiza con su función DJ Foto: AFP

DJ se encuentra en el menú principal de la aplicación o en el buscador; será la primera opción que le aparece. Una vez lo seleccione, la voz con IA empezará a hablarle y a mezclar las canciones. Solo deberá disfrutar.



¿Cómo darle órdenes a DJ de Spotify?

Por la gran recepción que tuvo desde hace meses, pero también por algunas críticas, Spotify anunció recientemente que actualizó y mejoró DJ para un “mayor control”. Ahora, introdujo las solicitudes de voz en español.

A partir de este 15 de octubre, los usuarios Premium podrán pedirle música a DJ en idioma español, también enviar solicitudes de texto y recibir sugerencias personalizadas “para crear el ambiente perfecto”.



DJ, nombrado por la app como Livi, ahora aceptará solicitudes de música, “ofreciendo a millones de oyentes hispanohablantes una nueva forma de crear el ambiente de sus sesiones en tiempo real”, según precisó Spotify.

Esto es importante porque los usuarios que pagan la versión Premium podrán pedir y agregar a esta función DJ, por ejemplo, clásicos de reguetón, canciones para relajarse y cualquier tema que se adapte al estado de ánimo o momento de cada persona; todo esto, con indicaciones en español.

“Además de usar su voz, ahora puede escribir su solicitud musical tanto en inglés como en español, una de las funciones de Spotify más solicitadas por los fans en redes sociales. Ya sea que esté viajando o en un espacio tranquilo, DJ se adapta a sus necesidades y pone su música en sus manos”, detalló la aplicación a través de un comunicado.