Pibe Valderrama, sin pelos en la lengua por eliminación de Colombia en el Mundial Sub-20

El eterno capitán de la Selección Colombia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, reaccionó -sin pelos en la lengua- con su habitual espontaneidad tras la eliminación del combinado nacional Sub-20 en las semifinales del Mundial frente a Argentina.

A través de su tradicional editorial en redes, el samario expresó su frustración (con algunas palabras fuertes), pero también envió un mensaje de apoyo y esperanza a los jóvenes jugadores.

"No joda, nunca nos va a tocar esa monda… pero hay que seguir, hermano, hay que seguir”, comenzó diciendo Valderrama, visiblemente afectado por el resultado del 0-1 en contra y que acabó con la ilusión de llegar por primera vez a la final del Mundial de esta categoría.

El exvolante reconoció que la derrota duele, sobre todo porque considera que esta generación mostró talento y carácter durante toda la copa mundialista.



“Esa hijueputa primera vez cuándo va a ser hermano. Hay que seguir pelado, qué vamos a hacer más. Yo no sé a qué grupo le va a tocar esa vaina (...) Siempre hay una primera vez y le va a tocar a la selección, no joda, que juega bien y bacano”, aseguró con convicción.

Colombia, eliminado del Mundial Sub-20 //| Foto: AFP

Pese a la frustración, el ‘Pibe’ insistió en mantener la fe y respaldar al equipo en los momentos difíciles.

“En la buena y en la mala que estoy, vamos para adelante, hermano… hay que seguir”, reiteró, dejando claro que su apoyo a la tricolor no depende de los resultados.

En redes sociales este editorial del Pibe Valderrama se ha viralizado, pues ha identificado a decenas de hinchas de la tricolor que estaban ilusionados con los dirigidos por César Torres para avanzar a la final y estar más cerca del título juvenil, pero la albiceleste sepultó ese sueño.

Sin embargo, a Colombia todavía le queda un partido en este Mundial Sub-20. El sábado 18 de octubre, desde las 2:00 de la tarde, la tricolor enfrentará a Francia para intentar terminar su participación en el torneo de selecciones en el top tres.