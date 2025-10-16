Al mejor ritmo colombiano, Selección de Argentina celebró paso a la final del Mundial Sub20

La Selección Argentina Sub-20 celebró su triunfo 1-0 ante Colombia en las semifinales del Mundial de Chile 2025 de una manera particular: cantando y bailando al son de "El Ritmo que nos Une" de Ryan Castro, una canción emblemática para la afición cafetera.

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra a los eufóricos jugadores gauchos en el camerino del estadio Nacional de Santiago, celebrando su clasificación a la final. En las imágenes, los futbolistas cantan a todo pulmón y saltan al ritmo del éxito musical que acompaña a la Selección Colombia, en una celebración que no pasó desapercibida tras un partido intenso y muy disputado.

La Selección Argentina no perdió la oportunidad de picar a Colombia luego de su paso a la final del Mundial Sub-20. Los jugadores festejaron en el vestuario con la canción 'El ritmo que nos une' de Ryan Castro. pic.twitter.com/8jAMKxiMRf — Pulzo (@pulzo) October 16, 2025

Una final después de 18 años

Dieciocho años después de su última consagración en Canadá 2007, Argentina regresa a una final del Mundial Sub-20. La Albiceleste se impuso con un gol de Mateo Silvetti a los 72 minutos y ahora peleará por el título contra Marruecos, una selección debutante en estas instancias.



"Sabíamos que no éramos favoritos, que Colombia se lo iba a llevar todo, pero nosotros nos propusimos ganar este partido y así llegamos al gol", declaró el volante argentino Gianluca Prestianni, figura del encuentro y autor de la asistencia para el gol del atacante del Inter Miami.

El partido fue tenso desde el inicio. Arropada por la mayoría de los 41.354 espectadores, Colombia tomó la iniciativa, haciendo circular el balón con velocidad. Las primeras amenazas llegaron temprano, con un cabezazo de Joel Canchimbo a los 8 minutos que el arquero argentino Santino Barbi desvió con un reflejo espectacular. Poco después, Emilio Aristizábal y nuevamente Canchimbo lo intentaron sin éxito. La mala fortuna golpeó a los cafeteros cuando Canchimbo, su hombre más activo en ataque, tuvo que retirarse lesionado a los 36 minutos.

Argentina, por su parte, supo aguantar y aprovechar su momento. "Cuando tenés jugadores para jugar, normalmente jugás y sufrís cuando no la tenés. Supimos defender, supimos sufrir", afirmó el DT de la Albiceleste, Diego Placente.

El gol que valió una final

En el segundo tiempo, el ingreso de Mateo Silvetti le dio a Argentina más equilibrio y presencia ofensiva. Aunque el arquero Barbi se lució con atajadas clave ante remates de Jhon Rentería y Juan Arizala, la Albiceleste dio el golpe definitivo. A los 72 minutos, una veloz carrera de Gianluca Prestianni desde el centro del campo sorprendió a la defensa colombiana. El volante cedió el balón a la derecha para Silvetti, quien remató con potencia para marcar el 1-0 final.

Con este resultado, Argentina, la selección más ganadora de la historia del torneo con seis títulos, buscará su séptima corona. "Nos vamos muy frustrados porque aquí no sirve otra cosa que títulos", lamentó el técnico de Colombia, César Torres.

Ahora, la Albiceleste se enfrentará a Marruecos en la gran final, mientras que Colombia disputará el partido por el tercer puesto contra Francia.

