¿Presidente de Dimayor está satisfecho con arbitraje en Colombia?

El arbitraje en el fútbol colombiano es protagonista por las polémicas decisiones que se toman, ya sea en primera o segunda división. Ante esto, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, hizo una radiografía de cómo están actuando los jueces en Colombia, según su criterio.

Manifestó que el nivel de los árbitros en Colombia sí ha mejorado en los últimos años, pero se puede seguir mejorando para cometer la menor cantidad de errores durante las fechas de la liga, torneo y copa.

"Yo creo que ha mejorado mucho el arbitraje en Colombia durante los últimos 15 años en muchísimos aspectos y tenemos que seguir trabajando desde el punto de vista técnico, no tengo duda que los árbitros se equivocan, que si esas equivocaciones son por la herramienta del VAR no tiene nada que ver: una cosa es el VAR y otra cosa es el análisis, digamos, desde el punto de vista técnico, que hacen los árbitros y toman las decisiones", dijo en Blu Radio.

¿Por qué no se publican los audios del VAR?

Aunque en un principio se afirmó que todos los audios de VAR serían publicados en el fútbol colombiano, Fernando Jaramillo indicó que hay un protocolo Fifa para que estos sean compartidos y que también pasa por la Comisión Arbitral.

"Obviamente los audios se revelan, señalando y resaltando una buena decisión de los árbitros. Es difícil pensar que vamos a revelar un audio, que es una decisión de la Comisión Arbitral, para resaltar que el árbitro se equivocó o no", opinó.

Suspensión de partidos

En la primera división, por la fecha 11, se suspendió el partido entre Patriotas y el Deportivo Pereira por la invasión de seguidores a la cancha. Sin embargo, en el partido entre Unión Magdalena y Real Cartagena, en la jornada 7 de la segunda categoría, también se presentaron altercados en las tribunas, donde un joven resultó herido y luego murió, pero el partido siguió su curso.

"Es el criterio del árbitro y eso cambia de un árbitro a otro, y ese criterio, la información que él tuvo en su momento, la información oportuna. Hay muchas variables que hacen que las decisiones sean diferentes, pero al final el que toma la decisión es el árbitro, no es la Dimayor o la federación", comentó Jaramillo.

Añadió que los árbitros también evalúan si están las condiciones para seguir el partido o, por el contrario, lo suspenden, como sucedió en Tunja, Boyacá.

"No podemos tampoco caer en manos de unos pocos violentos en donde tres o cuatro invaden un campo de juego. Y ahorita pues si un equipo está mal, entonces la idea es invadir el campo de juego para que le den los puntos al otro. Tenemos que seguir trabajando con los árbitros para que ellos tengan el criterio claro de cuándo un partido debe ser finalizado o no. Si las circunstancias son muy gravosas, muy peligrosas y no hay las garantías, claramente no se puede poner en riesgo ni la vida de los jugadores, técnico, ni espectadores", recalcó el dirigente.