Presidente de Santa Fe pide “cordura a la hinchada” y lanza indirecta a exjugadores

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló en Blog Deportivo sobre el presente del equipo luego de la salida del técnico Hubert Bodhert y la llegada del uruguayo Pablo Peirano a la dirección del equipo.

Luego de la protesta que hicieron los hinchas en el estadio El Campín en la que pedían la salida del dirigente y un cambio en la actitud del equipo por la forma en la que viene jugando en los partidos, Eduardo Méndez pidió “cordura a la hinchada”.

Lo anterior, porque recientemente ha recibido amenazas por parte de “hinchas” del equipo que cuestionan su gestión en el equipo en los últimos meses.

“Todos los reclamos se puedan hacer con la mayor cordura y sin violencia. El fútbol es un deporte en el que se gana, se empata y se pierde y todos competimos para ganar. Cuando no se dan los resultados sabemos que toca tomar medidas y acciones”, añadió.

Manifestó que todos los nombramientos que ha realizado en su periodo como presidente lo ha hecho con el objetivo que Santa Fe salga adelante y si los resultados no se dieron, “no lo hicieron con mala fe”.

Indirecta a exjugadores de Santa Fe

Sin dar nombres propios, Eduardo Méndez le pidió a la hinchada que no se deje llevar por parte de la opinión de exjugadores que han sido alejados de la institución porque se les acabaron las “dadivas”

“A la afición yo sé que no es fácil, no se dejen incendiar de algunas personas que están resentidas porque fueron alejadas del club, que estaban acostumbrados a manejar el club y recibir muchas dádivas y no lo volvieron a recibir. Lo principal es el club”, dijo.

Incluso señaló que esos exjugadores del club estuvieron relacionados con la salida de Gerardo Pelusso en el 2016, después del título de la Copa Sudamericana del 2015.

“Esas personas tuvieron mucho que ver con la salida de afán del profesor Pelusso porque no les gustó, no les dio gusto, pero esperamos que esas personas recapaciten y no comiencen a hacer daño a la institución. Casi la totalidad de los santafereños somos gente de bien”, enfatizó el presidente Méndez en Blog Deportivo, de Blu Radio.

