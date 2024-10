Presidente del DIM: "Es una vergüenza lo que está pasando no solo con Medellín"

El presidente del Deportivo Independiente Medellín, Juan Camilo Restrepo, calificó como "vergüenza" la sanción emitida por parte del comité disciplinario de la Dimayor por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay contra el Boyacá Chicó.

El ente del fútbol colombiano le dio la razón al equipo boyacense, que alegaba que el partido no se pudo haber postergado al día siguiente de la fecha establecida pese a que había paro en Paipa (Boyacá), pues el DIM debía estar 24 horas antes del compromiso en Tunja, cerca del estadio La Independencia.

¿Qué dice el presidente del DIM?

Restrepo expresó que la sanción de la Dimayor es una "vergüenza", pues se hizo pública a pocas horas del partido de vuelta de este 25 de octubre e incluye una multa económica de 26 millones de pesos. En la cancha, el DIM había ganado como visitante 1-4.

"Es una vergüenza lo que está sucediendo, no solamente para el Medellín, sino en general para el fútbol colombiano", dijo el presidente del equipo paisa en un video publicado en YouTube.

Asimismo, el dirigente pidió a la Dimayor aplazar el partido contra el Boyacá Chicó por falta de "garantías jurídicas". Añadió que el enfrentamiento de ida se aplazó bajo la coordinación del ente rector del FPC y con respaldo del equipo boyacense, dadas las circunstancias del paro campesino en Paipa.

"Luego, sorprendentemente, se cambia de posición. No hay garantías. Por eso solicitamos el aplazamiento", añadió Restrepo.

Esta versión contradice con lo expresado por Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, quien en Blog Deportivo manifestó que su equipo salió a jugar el día siguiente para que no lo sancionaran, pero sí el Medellín hubiera comentado con anticipación lo sucedido, los hubieran ayudado.

"Nosotros no tenemos problema en ayudar al Medellín si nos avisan con anticipación y así no realizar todo el engranaje de un partido, pero si a mí me van a avisar media hora antes, yo pregunto cómo así que aplazado", cuestionó Pimentel.

¿Qué hará el Medellín?

El rojo paisa apelará la sanción de la Dimayor para "hacer respetar el código disciplinario" que rige el fútbol colombiano. Esto lo puede hacer en las próximas 48 horas.