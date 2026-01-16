¿Quién es Eduard Bello, el venezolano que llegaría a Nacional a reemplazar a Marino?

Luego de semanas de espera, Marino Hinestroza cerró su traspaso a Boca Juniors desde Atlético Nacional en un momento crucial para su carrera pensando en continuar en el radar de Néstor Lorenzo de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Su salida obligó al cuadro verdolaga a salir al mercado a buscar un futbolista con características similares a Hinestroza y, según dieron a conocer diversas voces de periodistas en Colombia, Nacional tendría todo listo para cerrar el fichaje del venezolano Eduard Bello que será el encargado de tomar el rol que dejó Marino en el equipo.



Él es Eduard Bello, el venezolano que llegaría a Atlético Nacional

Nació en Cúa, Miranda, Venezuela, el 20 de agosto de 1995. A sus 30 años, Bello ha sumado una extensa carrera como profesional, incluso, con minutos con la selección Vinotinto en diversas competencias.

Debutó como profesional en 2013 en el duelo entre Yaracuyanos y Tucanes de Amazonas hasta que, un año después, dio el salto a Carabobo y se volvió en pieza clave de este equipo llamando la atención del mercado internacional llegando en 2018 a Deportes Antofagasta.

Eduard Bello en la selección de Venezuela // Foto: AFP

En ese periodo en el fútbol chileno no le fue mal y terminó llegando al fútbol mexicano a Mazatlán, en donde su nivel disminuyó y volvió a Barcelona de Ecuador, último club donde militó y donde terminó contrato hace poco. Sin embargo, en este periodo estuvo a préstamo en Universidad Católica y fue protagonista en algunos partidos durante ese tiempo.



En total, ha disputado un total de 372 partidos como profesional en donde ha anotado en 80 ocasiones y ha asistido en 56. En cuanto a selección, con la Vinotinto ha estado en 19 partidos anotando en cuatro ocasiones, una muy recordada frente a Brasil de chilena.

¿Qué falta para que Eduard Bello se convierta en futbolista de Atlético Nacional?

De acuerdo a algunas versiones, el venezolano se encuentra en la capital antioqueña cerrando los últimos detalles de su contrato al igual que llevando a cabo su proceso de exámenes médicos para ser oficializado por el equipo dirigido por Diego Arias para esta temporada 2026.