Rodallega advierte una llave pareja contra América, pero no evita los elogios a la mechita

Luego de obtener la agónica y sufrida clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay, Hugo Rodallega analizó el próxima rival de Independiente Santa Fe tras remontar y ganarle 3-1 al Internacional de Bogotá. La próxima llave será contra el América de Cali, equipo que se había clasificado con anticipación.

En entrevista con Blog Deportivo, el delantero de 40 años advirtió que el partido entre el expreso rojo y la mechita será muy parejo. De hecho, realizó algunos elogios al equipo dirigido por David González.

"América es un gran rival, un equipo con con mucha historia, eso no lo tengo que decir yo, eso ya es de muchos años. Tienen muy buenos jugadores, un técnico que intenta ayudarles desde que llegó, ha intentado implementar un fútbol vistoso y pues por algo también terminaron muy bien en la liga. Entonces pues es una llave muy pareja la de nosotros", dijo Hugol.

Vale recordar que el América viene de vencer por la mínima al Pereira con gol de Adrián Ramos en el minuto 36 y así alcanzó los 33 puntos para ocupar la cuarta posición.



Hugo Rodallega con Santa Fe vs. Inter de Bogotá X: @SantaFe

Séptimo gol de Rodallega en la liga

El delantero también se refirió al gol de penal que anotó el domingo en El Campín y con el que Santa Fe inició la remontada ante Internacional. Rodallega confesó que los nervios estuvieron presentes, pero que su fortaleza mental fue determinante para transformar la presión en confianza y poner el 1-1 parcial.

“Uno no es una máquina, siente nervios, pero trato de convertir todo eso en algo positivo”, explicó. En ese instante decisivo, aseguró que pensó en su familia, en la confianza de la hinchada y en el respaldo de sus compañeros, factores que le dieron la seguridad necesaria para ejecutar con precisión. También reveló que, aunque analiza al arquero en esos segundos previos, la decisión sobre el cobro ya está prácticamente tomada para evitar dudas que puedan costar caro.

¡La huella de @hugol1120 🇮🇩 cada vez más cerca de los 300 🔥!



Domingo de festejo: Triunfo, 297 goles y contando 🤩 pic.twitter.com/AqD5ebcxnm — Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 4, 2026

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Con la clasificación asegurada, Rodallega dejó claro que el equipo cumplió con una obligación histórica: meter a Santa Fe entre los ocho mejores.

“Es una responsabilidad que tenemos por la grandeza del club”, afirmó, reconociendo que el grupo venía jugando sin margen de error en las últimas fechas.

Finalmente, el atacante dejó claro que el objetivo no se detiene en la clasificación: Santa Fe afronta las finales con la misma exigencia interna, con la mira puesta en avanzar de fase y pelear por el título del fútbol colombiano.