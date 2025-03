Rodallega rompe el silencio de la salida de Peirano de Santa Fe y la goleada ante Envigado

El goleador Hugo Rodallega rompió el silencio en Blog Deportivo sobre la salida del entrenador uruguayo Pablo Peirano tras la temprana eliminación de la Copa Libertadores.

El capitán cardenal también reconoció que fue un fracaso el resultado obtenido en la competencia internacional y aceptó que todo se fue al "carajo" por esta eliminación, por lo que se disculpó, nuevamente, con la hinchada cardenal.



Rodallega habla de Peirano

A poco de cumplirse una semana de la confirmación de la salida del director técnico Pablo Peirano, el experimentado delantero de 39 años lamentó que la eliminación terminara también con el ciclo del uruguayo, pues manifestó que tenía todo el respaldo del grupo.

Pablo Peirano, DT de Santa Fe // Foto: Santa Fe

Goleada ante Envigado

Ante la especulación de que los jugadores del expreso querían sacar a Peirano y, sumado a la goleada 1-7 en condición de visitante contra Envigado, señaló que sabía que se generarían estos comentarios, pero le "hierve la sangre" porque las personas hablan sin saber.

"La despedida de Peirano fue algo nunca antes visto. El llanto que hubo, el sentimiento, la nostalgia, el dolor, y no solo de mi parte, sino de la mayoría de mis compañeros. Más que un entrenador y un jugador, había una amistad sincera con Peirano y su cuerpo técnico; fue algo muy doloroso. Entonces la gente no tiene por qué pensar que le hicimos el cajón. Peirano va a quedar en el recuerdo como uno de los mejores entrenadores que he tenido", recalcó Rodallega.