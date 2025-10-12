Santa Fe vs. Llaneros HOY: vea EN VIVO, gratis y online aquí el partido de la Liga Betplay

Independiente Santa Fe se enfrenta este domingo 12 de octubre a Llaneros FC por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II, en un duelo que promete emociones fuertes en el estadio El Campín.

El compromiso está programado para las 2:00 de la tarde y podrá verse en vivo, online y gratis a través de YouTube, con la transmisión especial del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que llevará todos los detalles minuto a minuto.



Este es el partido EN VIVO

El ‘león’ de la capital busca rugir nuevamente ante su hinchada y seguir consolidando su camino hacia la clasificación. El conjunto dirigido por Francisco López llega con la confianza de mantener su buen momento, aunque al frente tendrá a un rival que ha sorprendido en el torneo con su propuesta dinámica y su ambición de meterse entre los ocho mejores.

Por su parte, Llaneros, bajo la dirección de José Luis García, quiere dar el golpe en Bogotá y sumar puntos claves que le permitan afianzarse en la zona alta de la tabla. El equipo de Villavicencio sabe que ganar en El Campín no es tarea fácil, pero confía en su orden defensivo y la velocidad de sus extremos para incomodar a los locales.



Alineaciones confirmadas

Santa Fe: Weimar Asprilla; Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Alexis Zapata, Ewil Murillo; Ómar Frasica, Harold Mosquera y Hugo Rodallega.

DT: Francisco López.

Llaneros: Miguel Ortega; Anderson Mojica, Jan Angulo, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Marlon Sierra, Eyder Restrepo; Luis Miranda, Bryan Ureña, Julián Angulo; Carlos Barreiro.

DT: José Luis García.

El duelo entre Santa Fe y Llaneros promete ser uno de los atractivos de la jornada dominical. Un clásico moderno entre la experiencia y la juventud del fútbol colombiano, donde ambos equipos buscan dar un paso firme hacia la recta final del campeonato.