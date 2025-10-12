En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe vs. Llaneros HOY: vea EN VIVO, gratis y online aquí el partido de la Liga Betplay

Santa Fe vs. Llaneros HOY: vea EN VIVO, gratis y online aquí el partido de la Liga Betplay

Santa Fe recibe a Llaneros por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II. Vea el partido EN VIVO, online y gratis este domingo 12 de octubre desde las 2:00 p.m.

Partido Santa Fe vs. Llaneros
Santa Fe vs. Llaneros.
Foto: Santa Fe y Llaneros FC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Independiente Santa Fe se enfrenta este domingo 12 de octubre a Llaneros FC por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II, en un duelo que promete emociones fuertes en el estadio El Campín.

Vea también:

  1. Pelea entre hinchas colombianos y mexicanos
    Pelea entre hinchas colombianos y mexicanos
    Foto: captura
    Fútbol

    Así fue la pelea entre hinchas colombianos y mexicanos: todo quedó en video

El compromiso está programado para las 2:00 de la tarde y podrá verse en vivo, online y gratis a través de YouTube, con la transmisión especial del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que llevará todos los detalles minuto a minuto.

Este es el partido EN VIVO

El ‘león’ de la capital busca rugir nuevamente ante su hinchada y seguir consolidando su camino hacia la clasificación. El conjunto dirigido por Francisco López llega con la confianza de mantener su buen momento, aunque al frente tendrá a un rival que ha sorprendido en el torneo con su propuesta dinámica y su ambición de meterse entre los ocho mejores.

Por su parte, Llaneros, bajo la dirección de José Luis García, quiere dar el golpe en Bogotá y sumar puntos claves que le permitan afianzarse en la zona alta de la tabla. El equipo de Villavicencio sabe que ganar en El Campín no es tarea fácil, pero confía en su orden defensivo y la velocidad de sus extremos para incomodar a los locales.

Alineaciones confirmadas

  • Santa Fe: Weimar Asprilla; Elvis Perlaza, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Alexis Zapata, Ewil Murillo; Ómar Frasica, Harold Mosquera y Hugo Rodallega.
    DT: Francisco López.
  • Llaneros: Miguel Ortega; Anderson Mojica, Jan Angulo, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Marlon Sierra, Eyder Restrepo; Luis Miranda, Bryan Ureña, Julián Angulo; Carlos Barreiro.
    DT: José Luis García.

El duelo entre Santa Fe y Llaneros promete ser uno de los atractivos de la jornada dominical. Un clásico moderno entre la experiencia y la juventud del fútbol colombiano, donde ambos equipos buscan dar un paso firme hacia la recta final del campeonato.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Independiente Santa Fe

Llaneros FC

en vivo

Señal en vivo

Partidos de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad