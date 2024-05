Sebastián Villa confiesa sueño de vestir la camiseta de Atlético Nacional: "Sería feliz"

Pese que falta tiempo para que arranque la Liga BetPlay 2024-II, Atlético Nacional comenzó a armar el equipode cara a la próxima temporada desde ahora y varios jugadores tendrían lista su salida. Al igual que los rumores han comenzado y uno que ha tomado fuerza es el de Sebastián Villa.

Lo que comenzó como un rumor entre voces, terminó siendo una realidad confirmada por la voz del mismo jugador. En diálogo con ‘Cambio de Frente’ de Telemedellín, el futbolista colombiano confirmó haber hablado con directivos del cuadro paisa y aseguró que “es su sueño desde chiquito” vestir la camiseta del verde antioqueño.

“Vamos al grano, sí he hablado un par de veces, también lo he charlado con mi representante. Yo sería el hombre más feliz del mundo si llego a vestir la camisa de Atlético Nacional, creo que es un sueño que tengo por cumplir, desde muy chiquitico. La verdad que se me pone la piel de gallina, desde pequeño siempre soñé con jugar en Nacional, entonces sería cumplirle el sueño a mi familia, a mis amigos, al barrio; a mi gente”, manifestó el futbolista.

¿Sebastián Villa regresa a Colombia? // Foto: Instagram @sebastian14villa

Asimismo, confesó ser hincha de Nacional desde pequeño y muchas personas cercanas a él estarían expectantes de que se de este fichaje para poder continuar con su carrera profesional. Sin embargo, algunas voces de la afición estarían en contra de su llegada por los temas legales que afrontó en Argentina en relación con una violación y maltrato.

Cabe recordar que el rumor no se detuvo luego de que, en sus redes sociales, un compañero, despidiera al colombiano del fútbol de Bulgaria y reactivara de esta forma todas las dudas que hay alrededor de un posible acuerdo en Colombia.

“¡El mayor de los éxitos en lo que venga panita! Un placer compartir vestuario”, manifestó Francisco Sagardia, compañero de Villa, en su cuenta de Instagram. La publicación reactivó los rumores de una llegada del colombia, en especial a Atlético Nacional para unirse a los planes de Pablo Repetto en el segundo semestre de 2024.