Teófilo Gutiérrez se pronuncia con 'grosería' sobre presunta amenaza a prestamista

Ante la Fiscalía, llegó una denuncia penal en contra del futbolista Teófilo Gutiérrez por unas supuestas amenazas del deportista en contra de un prestamista en Barranquilla en agosto de 2025. Según el relato, el delantero le dijo que “en cualquier momento lo encontrarían con la boca llena de moscas”.

“Cuando llego al lugar de la reunión, me dice que no va a darme los meses que no me dio intereses, los cuales son aproximadamente 4 meses, y que hiciera lo que me diera la gana. Al igual me dijo que cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas. Mi reacción fue de mucho miedo, pero, aun así, me le fue encima para decirle que no le tenía miedo y él reaccionó alejándose con una escolta que lo acompañaba”, dijo este hombre en la denuncia.

Teófilo Gutiérrez con el Junior en 2021 X: @JuniorClubSA

La dura respuesta de Teófilo Gutiérrez sobre este caso

Previo a un partido del equipo, varios hinchas llegaron al hotel de concentración en donde se encontraba el plantel a punto de abordar el bus y, allí, uno de ellos le mencionó el tema al delantero del cuadro ‘tiburón’, a lo que, en su estilo, le dijo que eso ya estaba cerrado.

“Ya le pagué a ese hijueput…”, respondió ‘Teo’ sobre esta polémica en su contra, que, hasta el momento, no ha tenido mayor avance y se desconoce detalles, solamente estas palabras del delantero antes de un partido.

Teófilo Gutiérrez ya le pagó al prestamista pic.twitter.com/v5KcsWQwqe — Luchovoltio (@luchovoltios) August 23, 2025

¿Por qué ‘Teo’ habría amenazado este prestamista?

De acuerdo con la denuncia de Gastón Santo Marriaga González, el futbolista del Junior de Barranquilla y él habían adquirido un préstamo, cuando llegó “a un acuerdo bilateral y verbal” con Teófilo para darle un “dinero que él necesitaba” para salir de una “urgencia”.

Pero que dejó de pagar en abril de 2025, por lo tanto, se comunicó con él vía telefónica para saber qué había pasado y fue ahí en donde en un cruce de palabras se dio este comentario amenazante.