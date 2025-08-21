Denuncian al jugador de fútbol Teófilo Gutiérrez por presuntas amenazas a un prestamista

Ante la Fiscalía General de la Nación fue radicada esta semana una denuncia penal en contra de Teófilo Gutiérrez Roncancio, por el presunto delito de amenazas en el que habría incurrido el jugador del Junior de Barranquilla en contra de un prestamista.

La denuncia fue interpuesta por Gastón Santo Marriaga González, quien narró ante la Fiscalía que las supuestas amenazas en su contra surgieron tras un préstamo que él le hizo al futbolista en febrero de 2024, cuando llegó “a un acuerdo bilateral y verbal” con Teófilo para darle un “dinero que él necesitaba” para salir de una “urgencia”.

Marriaga sostiene que el acuerdo era que mientras Teófilo tenía su dinero, este debía pagarle unos intereses, pero el jugador los “entregó solo hasta el mes de abril de 2025”. Agrega que luego, el pasado 12 de agosto, vía telefónica acordó una reunión con Teo para que él le pagara el total del capital y los intereses pendientes, pero, según su testimonio, no se dio.

“Cuando llego al lugar de la reunión, me dice que no va a darme los meses que no me dio intereses, los cuales son aproximadamente 4 meses, y que hiciera lo que me diera la gana. Al igual me dijo que cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas. Mi reacción fue de mucho miedo, pero aún así, me le fue encima para decirle que no le tenía miedo y él reaccionó alejándose con una escolta que lo acompañaba”, se lee en la denuncia.

En la denuncia también figuran como anexos notas de voz, conversaciones de Whatsapp y una ‘letra de cambio’ que, según Marriaga, servirían de prueba para sustentar lo dicho.

Sin embargo, vale aclarar que contra el jugador aún no hay ningún proceso penal activo, pues la denuncia apenas fue recibida por la Fiscalía y esta aún no tiene un fiscal asignado. Entre tanto, el jugador aún no ha realizado un pronunciamiento por la denuncia.