Tulio Gómez estalla contra gol anulado al América contra Pasto: "Nos perjudicaron seriamente"

Se agota el tiempo para que se definan los últimos equipos para los equipos que jugarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay. El América de Cali era el conjunto que tenía más opciones, pero en los recientes partidos no ha podido sumar de a tres puntos. Por la fecha 17 empató 0-0 , en medio de polémicas, contra el Deportivo Pasto.

El máximo accionista del América, Tulio Gómez, estalló en su cuenta de X por las decisiones arbitrales que, según él, incidieron en el resultado y complicó al equipo para clasificar a la siguiente fase de la liga. El empresario publicó una serie de videos en los que aseguró que no debió invalidarse el autogol a los diablos rojos por una supuesta falta de Adrián Ramos. Asimismo, señaló que no le pitaron al conjunto dirigido por César Farías un penal contra Cristian Barrios.

Autogol que nunca debió invalidarse, no hubo falta, al igual que el penal clarísimo contra Cristian Barrios que no pitaron, nos perjudicaron seriamente escribió Tulio Gómez en X.

Autogol que nunca debió invalidarse, no hubo falta, al igual que el penal clarísimo contra Cristian Barrios que no pitaron, nos perjudicaron seriamente!! pic.twitter.com/frsev1u5s5 — Tulio Gómez (@tulioagomez) April 19, 2024

Sobre el penal contra el número 7 de América, indicó que fue claro y compartió unvideo en el que se observa un contacto contra el habilidoso atacante por parte del defensor del Pasto.

Penal clarísimo anoche en le Pascual, pero el árbitro no lo quiso pitar!! pic.twitter.com/vYRWQdaVHl — Tulio Gómez (@tulioagomez) April 19, 2024

¿Qué dijo César Farías?

El entrenador venezolano afirmó que, según su apreciación, el gol debió ser validado porque no hubo una falta de Adrián Ramos contra el defensor. Sin embargo, indicó que el equipo debe levantar cabeza para prepararse para enfrentar a Santa Fe en Bogotá.

"No voy a decir si se equivoca o no porque hay especialistas para decirlo, pero la impresión que me da es que es un gol legítimo, la repetición se ve claro. Lo que me sorprende es que no haya habido el protocolo del delay, de esperar que interviniera el VAR. El pita después de que está la pelota en la malla, por eso me sorprende

¿Cómo quedó en la tabla de posiciones?

El América ocupa la casilla 10 con 24 unidades y dos partidos restantes en los que enfrentará a Independiente Santa Fe y al Once Caldas. Todavía la mechita tiene opciones de clasificar a cuadrangulares, pero dependerá de otros resultados.