Video: así fue la fuerte lesión de Andrés Llinás en Millonarios vs. Cali

Partidazo en El Campín de Bogotá entre Millonarios y Deportivo Cali, que terminó en empate (3-3). Pero que dejó un momento preocupante el cual encendió las alarmas de los hinchas embajadores cuando el defensor central Andrés Llinás tuvo un choque que le causó una fuerte lesión.

Todo sucedió en un forcejeo con un jugador rival, en medio de la fuerte lluvia que se daba en el estadio en ese momento, allí, su pie queda clavado en el piso y por la fuerza del futbolista del Cali su pie termina torciéndole y causando un fuerte dolor del central del cuadro albiazul.

El primero en reaccionar fue Alberto Gamero, que tuvo que mirar hacia otro lado por lo delicada que fue la situación. Cabe recordar que el timonel samario estuvo con el central bogotano por varios años en su mando por Millonarios.



Este fue el video de la lesión de Andrés Llinás

🔵😱 Imágenes sensibles. Andrés Llinás sufrió una fuerte lesión contra Deportivo Cali. Le deseamos la mejor recuperación al defensor de Millonarios.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/1DykaXdtsk — Win Sports (@WinSportsTV) August 9, 2025

Preocupación en Millonarios por la situación

El bogotano fue atendido por los médicos y abandonó el terreno de juego en medio de gestos de dolor, mientras que a la cancha ingresaba Danovis Banguero para poder continuar con el partido.

Por ahora, Millonarios no ha informado la gravedad de la lesión de Andrés Llinás, pero será una baja sensible para el club, pues desde hace años ha sido pieza clave para momentos importantes que ha disputado la institución en los diferentes torneos que han disputado hasta ahora.

“De igual manera que toda la recuperación le vaya bien”; “Ojalá pueda recuperarse por completo. Se ve muy fuerte en las imágenes”; “Empezó con los ánimos desfasados y cierra con una horrible lesión”, fueron algunos comentarios.

Publicidad

Debutó en 2019 en el club y hasta la fecha ha disputado 214 partidos con la camiseta albiazul, en donde ha anotado 10 goles hasta el momento y teniendo minutos con la Selección Colombia por su gran nivel. Además, ha sido artífice de tres títulos importantes como fue la Liga BetPlay en 2023 cuando vencieron a Atlético Nacional desde la tanda de penales.