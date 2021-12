Wilfrido De La Rosa, refuerzo de Santa Fe: "Feliz de jugar en el primer campeón de Colombia"

Este lunes, Independiente Santa Fe oficializó la contratación de varios refuerzos para la temporada 2022, entre ellos el atacante Wilfrido De La Rosa, quien viene de jugar en el Deportivo Pereira. En los micrófonos de Blog Deportivo el delantero de 28 años habló sobre sus expectativas en el cuadro 'Cardenal'.

"Me siento feliz, le doy la gloria a Dios por permitirme jugar en el primer campeón de Colombia. Estoy orgulloso con el nuevo reto que voy a tener. Terminé con el Pereira y el primero que saltó fue Santa Fe. No desaproveché esa oportunidad y no lo pensé dos veces", dijo.

De La Rosa firmó por tres años con Santa Fe luego de terminar su contrato con el Pereira. Además, reveló que su sueño es llegar al fútbol internacional.

"Quedé como agente libre. Los derechos quedaron 50 % para Santa Fe y 50 % para mí. La idea es salir campeón con este equipo y seguir el proyecto. Creo que estoy para grandes cosas y mi sueño es llegar al fútbol internacional", comentó.

El delantero confirmó que hubo otros equipos interesados en contar con sus servicios, incluido el Valladolid, de España, pero siempre le dio la primero opción al conjunto 'Matecaña'.

"Hubo varios acercamientos con varios clubes, pero quise darle el primer lugar al Deportivo Pereira porque estaba muy agradecido con ellos. Hasta el último momento estuve esperándolos. No se pudo lograr por el tema jurídico por el que están pasando", detalló.

