William Tesillo, muy cerca de Atlético Nacional: esto se sabe de su fichaje

Avanza el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano con el anuncio de nuevos nombres que llegan a los clubes del país. Atlético Nacional es uno de los que más se han movido al poner en carpeta nombres como David Ospina, Jorman Campuzano, Stefan Medina, Duvan Vergara o William Tesillo.

“Si me pongo a hablar de los nombres que tiene el profe en carpeta, no acabamos. Tiene más de 140 posibilidades, que seguramente aparecerán nombres que han sonado. Pero que ha día de hoy es una posición que no tenemos nada concreto”, dijo el presidente Sebastián Arango ante medios cuando le consultaron por estos jugadores, en especial por Tesillo.

William Tesillo, cerca de Atlético Nacional // Foto: AFP

Pero en horas de la noche de este jueves, 13 de junio, la hinchada de Atlético Nacional fue sorprendida luego de que varios medios y periodistas cercanos al club confirmaran que se llegó a un acuerdo con el defensor para que vista la camiseta verdolaga el próximo semestre.

Tesillo llegaría como agente libre desde León de México tras varias temporadas en la liga centroamericana. Un hombre con una extensa experiencia internacional, tanto en clubes como en Selección Colombia que reforzará la defensa del cuadro paisa.

Incluso, Atlético Nacional publicó un video con unas coordenadas que, justamente, dan el estadio del Club León de México lo que deja claro que se trata del anuncio de William Tesillo que se hará oficial este 14 de junio.